TÜMSAŞ CEO’SU ORKUN TOSUN: “ZAMAN, BİLGİ VE ÇEVRE YÖNETİMİNE YÖNELİK ÜRÜNLER GELİŞTİRİYORUZ”

Projeleriyle Türkiye ve dünya çapında ilklere imza atmış lider şirketlerden birisi olduklarını belirten TÜMSAŞ CEO’su Orkun Tosun, “Lobi yönetimi, sıra sistemleri ve kiosk çözümleri başta olmak üzere müşterilerimize donanım, yazılım ve endüstriyel tasarım alternatifleri içeren verimlilik odaklı iş teknolojileri sunarken aynı zamanda kurulum, periyodik bakım ve onarım gibi hizmetleri de sağlıyoruz. Hazır ürünler ile B2B alanında bankalar ve self servis işlerinin olduğu yerlere hizmet veriyoruz. Burada kendimizi müşterinin kurumla olan her türlü temasındaki yolculuğunu kolaylaştıran ve yöneten taraf olarak konumlandırıyoruz. Diğer taraftan mühendislik ve tasarım alanına yönelik de çalışmalarımız devam ediyor. Müşterilerimizin isteklerine göre ürünler tasarlıyoruz. Sıfırdan bir ürün hayali olan ve hem yazılım hem donanım açısından bir değer yaratabilme isteği olan finans dünyasındaki firmalara hizmet veriyoruz” dedi.

“2020, MEVCUDU KORUMA YILI OLDU”

Pandemi döneminde verdikleri servis ve iş yapış şekillerini baştan tanımladıklarını ve bu sürece adapte olduklarını kaydeden Orkun Tosun, “Bize göre 2020, mevcudu aynı standartlarda koruma yılı oldu. Teknolojik altyapımız iyi olduğu için çok zorlanmadık fakat değişime ayak uydurmanın psikolojik olarak zorladığını söyleyebilirim. Koronavirüs sonrası değişen müşteri beklentisi ve ortak kullanım alanlarındaki hijyenin önemi ile beraber temassız teknolojiler de ön plana çıktı. Bu dönemde yeni projeler ve yeni işler geliştirdik; bunlardan biri eczanelerde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz C-Box Temassız Sıra Sistemi oldu.

Bu ürün ile temassız bir şekilde randevu alabiliyorsunuz. Ülkemize küresel salgın döneminde destek olmak adına ürünümüzü belli bölgelerdeki eczanelerin ücretsiz bir şekilde kullanımlarına sunduk” diye konuştu. Orkun Tosun, “Pandemi sürecinde bireysel olarak tedbirlerimizi alsak da riskin en aza indirilmesi için tedbirlerin karşılıklı olarak alınması gerektiğini biliyoruz. Bu noktada pandemi sürecinin bir getirisi olarak hayatlarımıza giren HES Kodu artık birçok noktada kontrol edilebiliyor hale geldi. Bu kontrol sürecini, mümkün olduğunca hızlı ve sorunsuz bir şekilde yapabilmek en önemli konulardan biri.

Biz de bu soruna çözüm olacak yeni bir ürün geliştirdik. HES Kodu Sorgulama ürünümüz, şubelere işlem yapmak üzere gelen müşterilerin, Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden, anlık olarak yapılan sorgulama sonucuna göre işlem yapabilmedeki uygunluk durumlarının teyit edildiği bir web uygulaması” şeklinde konuştu. Orkun Tosun, sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlık kayıtlarına göre HES kodu risksiz olan müşteriler için S-Matik sıra sistemi kiosklarında işlem ekranları açılıyor. HES Kodu Sorgulama ürününü tasarlarken, S-Matik sıra sistem uygulamamız ile entegre olmasına özellikle karar verdik.

Ürünün bulunduğu yerlerde kuruma gelen müşteriler bu sorgulamayı geçmeden sıra sisteminden işlem yapamıyor. Bir diğer ürünümüz ise S-Matik sıra sistemi ile entegre çalışan Randevu Sistemi. Bu ürünümüz, müşterilerimize web veya mobil uygulama üzerinden istedikleri işlem menüsüyle sıra numarası almalarını sağlayan bir uygulama. Özellikle hijyenin eskisinden çok önemsendiği pandemi döneminde, müşterilere şubeye gitmeden randevulu bilet alma imkanı sunuyoruz. Böylelikle sadece randevu saatinde şubede olmaları yeterli oluyor. Pandemi döneminde sağlığımızın ve zamanımızın en kıymetli değerlerimiz olduğunu hatırladık. Randevu sistemi gibi ürünlerin kullanımının artırılmasını öneriyoruz.”