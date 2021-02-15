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Pandemide en çok C ve D vitamini kullandık

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği’nin, COVID-19 döneminde tüketicilerin gıda takviyesi kullanımı ve beslenme alışkanlıklarındaki değişimi tespit amacıyla yürüttüğü araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Katılımcılar en çok D ve C vitaminine ilgi gösterirken; sosyal medyada diyetisyen ya da beslenme uzmanı takip edenlerin, sağlıklı beslenme ve spor aplikasyonlarını kullananların sayısında artış yaşandı.

Şubat 2021 15.02.2021, 10:11
Pandemide en çok C ve D vitamini kullandık

Kamuoyunu gıda takviyesi ve yenilikçi yaklaşımlar konusunda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüten Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği, Nielsen işbirliğiyle Nisan ve Mayıs 2020 yılında yaptığı gıda takviyesi ve beslenme araştırmasının 3’üncüsünü, Aralık 2020’de gerçekleştirdi.

Türkiye’deki 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon, Edirne) online anket yöntemiyle 608 kişi arasında yapılan çalışmaya göre, 2020 yılının son 3 ayında gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 60 olurken; her 10 kişiden 4’ü COVID-19 kaynaklı bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını belirtti. Katılımcıların yüzde 40’ı son 3 ayda daha sık gıda takviyesi kullandığını söylerken; en çok ilgiyi D ve C vitaminleri gördü.

En yüksek gıda takviyesi kullanım oranı da 25-34 yaş aralığında gerçekleşti.

Araştırmanın sonuçları özetle şöyle:

EN ÖNEMLİ MOTİVASYON BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK

  •  Gıda takviyesi kullanımındaki en önemli motivasyon bağışıklık sistemini güçlendirmek (yüzde 82) olurken; her 10 kişiden 4’ü COVID-19’dan korunmak için gıda takviyesi kullandığını belirtti.
  • Katılımcıların yüzde 14’ü düzenli olarak yıllardır gıda takviyesi kullandığını belirtirken; gıda takviyesi kullanımına yeni başlamış (1 yıl ve daha kısa süre) olan her 10 kişiden 6’sı, 2021 yılında da gıda takviyesi almaya devam edeceğini belirtti. Her 10 kişiden 4’ü ise gıda takviyesi kullanım sıklığının arttığını belirtti.
  • 2020’nin son 3 ayında gıda takviyesi kullanan her 10 kişiden 9’u vitamin aldı. D, C ve multivitaminler, en fazla tüketilen gıda takviyeleri oldu. Vitaminleri, minarel ve fonksiyonel gıdalar takip etti.

MEYVE VE KURUYEMİŞ İLE ARA ÖĞÜN YAPIYORUZ

  • Sosyal medyada diyetisyen ya da beslenme uzmanı takip edenlerin sayısı arttı. Nisan ve mayıs aylarında yapılan çalışmalarda yüzde 31 ve yüzde 29 seviyesindeki bu oranlar, yüzde 40’a çıktı. Aynı şekilde diyetisyene gittiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 9’dan yüzde 11’e yükseldi. Bu konulara paralel olarak sağlıklı beslenme ve spor yapma uygulamalarındaki kullanımlar da arttı. Her 10 katılımcıdan 5’i beslenme veya spor ile ilgili bir aplikasyon kullandığını belirtti.
  • Her 10 katılımcıdan 6’sı genel olarak sağlıklı beslendiğini düşündüğünü söyledi. Sağlıklı beslendiğini düşünenlerin oranı yaş ortalamasına paralel olarak artış gösterdi. Katılımcıların yüzde 46’sı üç ana öğün, yüzde 52’si iki ana öğün beslendiğini belirtti. Üç ana öğün beslenme oranı, 55 yaş üstü katılımcılarda yüzde 56 ile diğer yaş gruplarına kıyasla yüksek oldu. Katılımcıların yüzde 67’si ara öğün yaptığını belirtirken; ara öğünde genellikle meyve (yüzde 74) ve kuruyemiş (yüzde 68) tüketildiği görüldü.

GIDA TAKVİYELERİNİN İLAÇ OLDUĞU SANILIYOR

  • Her 10 kişiden 3’ü gıda takviyelerinin ilaç olduğunu, 3’ü de bir gıda olduğunu belirtti.
  • Gıda takviyesi kullanımında yüzde 61 ile doktorlar en büyük referans kaynağı olmaya devam ederken; eczacılar (yüzde 45), sosyal medya (yüzde 21) ve reklamların (yüzde 16) da referans kaynağı olarak görülmeye başlandığı anlaşıldı.
  • Son 1 ay içinde ”Gıda takviyelerine olan güvenim arttı” diyenlerin oranı yüzde 34 oldu.

“PANDEMİ BAĞIŞIKLIĞIN VE DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİNİ HATIRLATTI”

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Başkanı Samet Serttaş, COVID-19 pandemisiyle birlikte gıda takviyelerine olan ilginin arttığını belirterek, şunları söyledi: “Araştırmamıza göre her 10 kişiden 4’ü (yüzde 41), COVID- 19 kaynaklı bağışıklığını artırmak için gıda takviyesi kullandığını söyledi. Nisan ayında yaptığımız çalışmada bu oran yüzde 25, mayıs ayındaki çalışmamızda ise yüzde 17 seviyesinde idi. Yine araştırmamızda, COVID-19 kaynaklı bağışıklığını arttırmak için gıda takviyesi kullananların oranının tüm demografik kırılımlarda anlamlı oranda artış gösterdi- ğini, önceki dönemlerde kadınlarda yüksek olan gıda takviyesi kullanım oranının aralık sonu itibarıyla kadınlar ve erkeklerde eşit oranda olduğunu görüyoruz. Bir başka çarpıcı sonuç da diyetisyen ve beslenme uzmanları ile çeşitli spor aplikasyonlara olan ilginin artması. Evlere kapandığımız bu dönemde kilo sorunlarının ortaya çıktığını ve insanların buna karşı harekete geçtiğini anlıyoruz. Pandemi dönemi hepimize bağışıklığın, doğru beslenmenin ve aktif yaşamın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Araştırma sonuçları da bunu gösteriyor. Bu sonuçlar ışığında toplumu doğru bilgilendirme noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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