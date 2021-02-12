Lojistik dosyası: TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI

Tehlikeli madde taşımacılığı, bünyesinde kimyasal madde barındıran, yanıcı özelliğe sahip olan ürün ve hammaddelerin taşınma işlemidir. Özel ihtisas gerektiren ve izinlere tabi bir lojistik hizmeti olan tehlikeli madde taşımacılığında birçok risk bulunduğundan uyulması gereken bazı kurallar geçerlidir. Tehlikeli madde taşımacılığı, denizlerde tanker gemileri, demiryollarında tanker vagonları, karayolunda akaryakıt tankeri denilen kamyonlarla ve boru hatlarıyla gerçekleştiriliyor. Lojistik dosyamızda tehlikeli madde taşımacılığında firmaların haberlerine ve uzmanların analizlerine yer verdik.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DOSYASI EKOVİTRİN ŞUBAT SAYISINDA!

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