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Lojistik dosyası: TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
Ekovitrin lojistik dosyasında bu ay tehlikeli madde taşımacılığını işledik. Özel teknolojiler ve güvenlik önlemleri gerektiren bu taşımacılıkla ilgili işin uzmanlarına kulak verdik.
Şubat 2021 12.02.2021, 16:49
2001
HAZIRLAYAN: HARUN REŞİT TIĞLI
Tehlikeli madde taşımacılığı, bünyesinde kimyasal madde barındıran, yanıcı özelliğe sahip olan ürün ve hammaddelerin taşınma işlemidir. Özel ihtisas gerektiren ve izinlere tabi bir lojistik hizmeti olan tehlikeli madde taşımacılığında birçok risk bulunduğundan uyulması gereken bazı kurallar geçerlidir. Tehlikeli madde taşımacılığı, denizlerde tanker gemileri, demiryollarında tanker vagonları, karayolunda akaryakıt tankeri denilen kamyonlarla ve boru hatlarıyla gerçekleştiriliyor. Lojistik dosyamızda tehlikeli madde taşımacılığında firmaların haberlerine ve uzmanların analizlerine yer verdik.
TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI DOSYASI EKOVİTRİN ŞUBAT SAYISINDA!