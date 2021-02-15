KEMAL ŞAHİN; “AVRUPA’DA İŞİMİZ KOLAYLAŞACAK”

Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, Armin Laschet’in Şansölye Merkel’in partisi CDU’nun yeni başkanı olmasının oldukça sevindirici bir haber olduğunu söyleyerek, “Armin Laschet, yabancılara olumlu bakan, entegrasyonu destekleyen ve Türkiye’ye negatif yaklaşmayan bir politikacı. Gelecekte Federal Başbakan yani Şansölye olma olasılığı çok yüksek. 8 ay sonra belki büyük ihtimalle Merkel’in koltuğuna oturup Şansölye olacak. Bu durum aynı zamanda bizim Avrupa’ya yaklaşmamızı sağlayacak. Almanya, ekonomisiyle, siyasetiyle Avrupa’nın belirleyicisi büyüklükte bir üye. Avrupa’da işimiz kolaylaşacak. Bu Türkiye için hatta Türkiye-Almanya ilişkileri için iyi neticeler doğuracak” dedi.

“ARMİN LASCHET İLE ÖNEMLİ BİRÇOK PROJE GERÇEKLEŞTİRDİK”

Armin Laschet’in CDU’nun başına geçmesini değerlendiren Kemal Şahin, “Almanya’dan çok güzel bir haber geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) 33. kongresinde genel başkanlık seçimini Armin Laschet kazandı. Yüzde 60 oranında delegelerin oyunu alarak, Şansölye Merkel’in partisi CDU’nun yeni başkanı olması sevindirici bir haber. Bu Türkiye için hatta Türkiye-Almanya ilişkileri için iyi neticeler doğuracak. Türk dostu olarak nitelendireceğimiz Armin Laschet’le beraber önemli birçok proje gerçekleştirdik.

Kendisi benim de üniversiteyi okuduğum ve halen firmalarım bulunan Aachen şehrinden. Türk-Alman Gençlik örgütü TD-Platform’u birlikte kurduk. Danışma Kurulu’nda beraber çalıştık ve önemli mevkilere gelen insanlar yetiştirdik. Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Entegrasyon Bakanı’yken ben de onun danışma kurulundaydım. Hannover’in Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yine Armin Laschet’in yanında olan Serap Güler de Entegrasyondan Sorumlu Bakan rolünde. Dolayısıyla Türk ve yabancıların yükselmesine katkı sağlayan bir insan, göçmenlere yakın olan bir insan ve benimde değerli bir dostum. CDU’nun başına böyle birinin seçilmesi çok önemli. Konservatif Alman toplumunun yabancılara bakışı farklı olacak” diye konuştu.

Artık bu önemli gelişmeyle Türkler ve Almanların birbirlerini daha iyi anlayacağını, ayrıca Türkiye-Almanya ilişkilerinin daha iyi ve olumlu olacağını düşündüğünü kaydeden Kemal Şahin, “Zaman zaman kendisiyle görüşüp ilişkileri nasıl iyi bir noktaya oturtabiliriz diye değerlendiriyoruz. Şu anda halen NRW Başbakanı ve orada 1 milyon civarında Türk var. En çok Türk kökenli girişimci orada. Nüfusun yüzde 25’i yabancılardan oluşuyor. Dolayısıyla bence şansölye seçilirken de yabancıların oyu ilk olarak CDU’ya doğru kayacak. Yabancılara daha olumlu bakan, entegrasyonu destekleyen ve Türkiye’ye negatif bakmayan bir politikacı. Gelecekte Federal Başbakan yani Şansölye olma olasılığı çok yüksek. 8 ay sonra belki büyük ihtimalle Merkel’in koltuğuna oturup Şansölye olacak.

Bu durum aynı zamanda bizim Avrupa’ya da yaklaşmamızı sağlayacak. Almanya, ekonomisiyle, siyasetiyle Avrupa’nın belirleyicisi büyüklükte bir üye. Avrupa’da işimiz kolaylaşacak” diye konuştu. Kemal Şahin, sözlerine şöyle devam etti: “Hem Almanya’da hem Türkiye’de birçok kez bir araya geldiğimiz, Almanya’nın bir taraftan da Avrupa’nın lideri diyebileceğimiz Armin Laschet’in bu koltuğa oturması beni çok sevindirdi. Çok güzel işler yaptık. Umarım gelecekte başbakan yani şansölye olur ve Türkiye - Almanya ilişkileri, Avrupa ilişkileri de çok iyi bir noktaya gelir. Bu iki ülkenin de faydasına. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sayın Armin Laschet’i kutluyor, hayırlı olsun diyorum.”