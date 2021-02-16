Günümüzün petrolü 'veriler'

Değerli okurlarım, malumunuz karda yürüyüp, izini belli etmemek; namümkün. Dijital dünyada da bu durum aslında hiç farklı değil. En basit örneğiyle, kullandığınız sıra - dan bilgisayarlı bir yazılım sistem veya program, klavyede tıklamış ol - duğunuz her tuşu veya işleme sok - tuğunuz her fonksiyonu arka plan - da kaydetmektedir. Mecazen, her IT programın bir “kara kutusu” var yani. Tahmin edebileceğiniz üzere, in - ternet kullanımında bu takip edile - bilirlik ve dolayısıyla şeffaflık, doruk noktalarda.

Rutin internet gezintile - rimizde ardımızda bıraktığımız veri izini, “dijital ayak izi” (İngilizce: “digi - tal footprint”) olarak tanımlıyoruz. Online dünyada istemeden bırak - tığımız veri izine “pasif dijital ayak izi” diyoruz. Mesela ziyaret ettiğimiz bir web site sunucusu, IP adresimizi kaydederek, ufak bir yanılma payıy - la da olsa, bulunduğumuz konumu rahatlıkla belirleyebilir. Buna kar - şın, gönderdiğimiz bir e-posta, yay - dığımız bir Tweet veya Instagram´ - da paylaştığımız bir fotoğrafla “aktif dijital ayak izimizi” bilinçli ve kasıtlı bir şekilde çoğaltmış oluyoruz.

Baş - ka bir değişle, sosyal platformlarda ne kadar çok gezinirsek, dijital ayak izimiz o kadar fazla, bir o kadar da büyük olur. Dijital “radara” girmek için, illa bir metin, video veya fotoğraf paylaşımı yapmaya da gerek olmu - yor. Facebook´da yapmış olduğumuz bir “like”, yani beğeniyle dahi, arka - mızda bir iz bırakmış bulunuyoruz. Yakın çevremdeki insanlarla bu konuyu değerlendirdiğimde, sürek - li konunun ehemmiyetini küçüm - seyen, benzer tepkilerle karşılaşı - yorum. Söylemlerin eğilimi hemen hemen hep aynı: “…ben yasadışı in - ternet sitelerini ziyaret etmiyorum ki, gizlim-saklım olsun.” veya “…ben sosyal platformlarda sırf şahsen ta -nıştığım insanlarla etkileşim için - deyim.” Fakat kullanıcıların göz ardı ettikleri teknik bir husus var. Mevzubahis dijital verilerimizi iş - leten ve bir şekil kaydeden mer - kezi sunucular bulunmakta. (İngi - lizce: “Server”). Ve en nihayetinde bu merkezi bilgisayarın “sahiple - ri”, yani kişisel verilerimize erişebi - len şahıslar veya şirketler var. Ge - lişim seviyesi en yüksek bilişim ve analitik teknolojilere sahip sözko - nusu firmalar, verileri çok başarılı bir şekilde paraya çevirme imkân ve becerisine sahipler. Nitekim son yıllarda tabanında “veri” bulunan yeni iş modelleri türedi. Mevzunun maddi boyutunu ele almak yerine, sizlerle paylaşmak istediğim iki analitik senaryo var.

Senaryo derken yanlış anlaşılmak istemem. Bunlar kurgu veya hayal ürünü değil. Aksine, iş hayatında bi - limsel kanıtlarla sabit. Makalemin üst kısmında Facebook “like”, yani (paylaşım) beğenilerinden bahset - tim. Bu dijital platformda, video, yo - rum veya fotoğraf gibi herhangi bir içerik paylaşmadığınızı, sırf görmüş olduğunuz paylaşımları “like” yap - tığınızı varsayalım. Bu masumane “tıkları” yorumlayabilme kabiliye - tine sahip bir Facebook algoritma - sı var. Öyle ki, yaptığınız 15 beğeni sonucunda Facebook sizi mesaarkadaşınızdan daha iyi tanımla - makta. 70 beğeniden itibaren, kişi - liğiniz hakkında yakın bir arkadaş - tan daha çok çıkarsamaya sahip. 300 beğeniden itibaren, ilgi alanla - rınızı, siyasi eğilimlerinizi ve değer yargılarınızı eşinizden daha iyi bil - mekte! Bir diğer kurumsal uygula - mada ise, ödeme hizmetleri sağla - yıcısı “Mastercard” algoritması, son 5 yılın müşteri kredi kartı verilerini baz alarak, önümüzdeki iki yıl için - de, yüzde 95´lik bir başarı oranıyla, müşterinin eşinden boşanma ihti - malini öngörebilmekte. Daha doğ - ru bir deyimle, hesaplayabilmekte. Kıymetli okurlarım, her ne kadar “savaşlar tarihi” uzmanlık alanım ol - masa da, tahmin ediyorum, 50 yıldan beri dünyada (bilhassa Ortadoğu´da) petrol savaşları yaşanmaktadır.

Bu hammadde önümüzdeki 20 yıl içinde global önemini yitireceği için, uğrun - da savaşılacak cazibeyi de kaybetmiş olacak. Yazımın başlığında da belirt - miş olduğum gibi, petrolüm tahtına “veriler” geçecek. Makalemin naklet - tiği kilit mesajı özetlemem gerekirse; süregelen internet cağında verilere hükmeden, gücü, etkiyi ve “parayı” da sahiplenmiş olacak! Türkçemiz - de “veri günümüzün petrolüdür” an - lamını taşıyan İngilizce “Data is the new oil” sloganını daha detaylı aç - madan önce, yazımın ilk bölümünü sektörümden bir gelişmeyle nokta - lamak istiyorum. Bilindiği üzere, In - ternet devi Amerikan Google şirke - ti otonom sürüş teknolojik beceriye sahip bir otomobil üretti. Başka bir teknolojik dev olan Apple şirketinin de benzer bir niyeti olduğu dediko - dusu ayyuka çıkmış durumda. Bu firmaların ortak motivasyonu, ya - kın gelecekte “dört tekerli bilgisayar - lara” dönüşecek olan otomobillerin üreteceği ilaveten seyir halindeyken, içinde oluşacak verilere (verilerimi - ze) sahip olmak. Yani 130 yıllık ma - ziye sahip otomotiv sektörüne giriş temel gayeleri, otomobil üretimin - den ziyade, yeni oluşacak yüksek hacimli veri kaynaklarına bu vesi - leyle daha yakın olabilmek.

VERİ (DATA) GÜNÜMÜZÜN PETROLÜ

Süregelmekte olan dijital tekno - loji çağında, “büyük veri” (İngiliz - ce: “big data”) olarak isimlendirdiğimiz devasa miktarda dataya “dijital petrol” tanımı da yapılır. Yakıştırılan analoji birden fazla sebepten ötürü akla yatkın:

Şirketler ve bilim dünyası, yeni veri kaynaklarına ulaşmak adına, devamlı “sondaj” çalışmaları yap - makta, bu değerli “kaynağı” ekstre edebilme uğruna, sürekli yeni tek - nikler geliştirmekte.

Gerçek katma değer, verilerin işlenmesinden sonra elde edilir, çün - kü petrol misali, ham haliyle data da genellikle yararsız ve faydasızdır.

Sözkonusu kaynak (yani data) ancak “rafine” süreci sonucunda değerli bir maden haline bürünür. Meydana gelen iç görüler ve bilgi - lerle, kârlı işler yapılabilir, iyi para kazanılabilir. Metaforla ilgili ilginç olan bir di - ğer şey, veri kullanımı süreci için de kullanılabilmesidir. Petrol gibi, içil veriler de işlenmeden önce ör - neğin şirketlerde meşakkatli bir şe - kilde saptanmalı, eriştirilmeli ve en nihayetinde firmanın çıkarları doğ - rultusunda faydalı bir bağlama en - tegre edilmelidirler. “Petrol boru - su” (İngilizce: “pipeline”) terimi, veri mühendisliği alanında da sıkça kul - lanılır, zira bilgilerin iletimi, birleşti - rilmesi ve depolanmasını sağlar. Pet - rol gibi donelerin de öncelikle rafine edilmesi ve işlenmesi gerektiği ger -çeği, günümüzün veri bazlı şirket imajına eşgüdüm. Velhasıl, kuş ba - kışı büyük resme yoğunlaştığımızda kuşkusuz özdeş amaç görüyoruz: Makinelerin çalışmasını sağlayan petrol (yağ) olmasaydı, bugüne ka - dar görüp geçirdiğimiz endüstriyel devrimler yaşanmayacaktı.

Güncel veri kullanımı da benzer toplumsal ve ekonomik “ihtilallere” olanak ta - nıyor aslında: Sonuçta günümüzde verilerin ne denli efektif kullanıla - bileceğine dair yüzlerce uygula - ma örneği mevcut. Teknik yönelim ve mahsus kendini ziyadesiyle ka - nıtladı bile. Bu nedenle, başlangıç - ta çok yönlü “kartelleşme” töhmeti altında kalan gelişim, son yıllarda yürürlüğe giren uluslararası “an - ti-tröst” (tekel kurulmasını önleyi - ci) yasalar sayesinde, eleştirisel ve tehditkâr bir slogandan, global ka - muoyu nezdinde vizyoner bir me - tafora dönüştü. Yukarıda belirtmiş olduğumu yinelemek istiyorum: Ge - çen yüzyıla damgasını vuran petrol artık miadını doldurdu. Geleceğin tartışmasız en değerli hammadde - si veriler/datalar olacak ve dünya üzerinde de mazide petrolün oluş - turduğu aynı etkiye sahip olacak. Olumlu ve olumsuz. Metaforun büyük resmi: Konu başlığını sonlandırırken, metaforu biraz daha ileriye taşı - mak istiyorum. Bir petrol boru hattı sızıntısı ne kadar vahim bir durum ise, olası bir veri sızması da benzer kritikliğe sahip mevzudur: son dere - ce kıymetli kaynak açığa çıkar, daha kötü ihtimalle yitirilir ve sonucunda sorumlu şirket birçok eleştiriye gö - ğüs germek zorunda kalır. Konvansiyonel firmaların petrole olan bağımlılığı gibi, Google ve Ama - zon misali yeni nesil (İngilizce: “new economy”) teknoloji devlerinin de da - taya varoluşsal tutkusundan bah - sedebilirim: Bahsettiğim teknoloji şirketlerinin çoğu yalnızca veri gü - dümlü değil, iş modeli özünde aslın - da veri tabanlıdırlar. Yani “bilgi” bu firmalar açısından bir hammadde - den çok daha fazlasını ifade ediyor. İnsanoğlunun yaşamsal ekmeği, suyu ve havası gibi.

“BÜYÜK VERİ” (İNGİLİZCE: “BİG DATA”) ANALİZLERİ

Son birkaç on yılda artan dijital - leşme, şirketlerin ve kamu kurum - larının büyük miktarda veri üretip kaydetmelerine (depolamalarına) neden oldu. Hacim olarak, dünya çapında günde 2,5 trilyon bayttan bahsediyoruz (bu volüm, 36 milyon iPad depolama kapasitesine eşit). Global anlamda mevcut verilerin yüzde 90’ının son iki yılda oluştu - ğunu göz önünde bulundurursak, dijital dataların katsal-patlayıcı bü - yümesi özellikle belirgin ve şaşırtı - cı bir halde dikkat çekiyor. Durmaksızın gelişen yazılım sis - temleri ve artan sayıda küresel in - ternet ve sosyal medya kullanıcısı ile bu büyüme trendi gelecekte de de - vam edecek. Bu devasa veri mikta - rı ile nasıl başa çıkılacağı günümüz - de şirketler açısından çok önemli bir soru. Çünkü firmalar, doğru ana - lizlerle, verilerden stratejik şirket kararlarının temelini oluşturacak önemli iç görüler elde edebilecek - lerinin farkındalar.

“BÜYÜK VERİ” TANIMI

Özünde “büyük veri”, şirketler ve özel şahıslar tarafından günbe - gün üretilen büyük miktarda data - dır. Tüketici düzeyinde bu veriler, çevrimiçi (İngilizce: “online”), ürün arama (sorgulama) ve satın alma davranışı ile ilgili bilgileri içerir. Şir - ket düzeyinde ise, örneğin, nakliye ve üretim verilerinden bahsedebi - liriz. Daha teknik bir tanımlamay - la: “Büyük veri”, boyutu ve şekli iti - bariyle geleneksel ve ilişkisel veri tabanları ile, kaydedilmesi, yöne - tilmesi ve işlenmesi artık müm - kün olmayan veri kümelerini ifa - de etmekte.

BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ

Bilinçli veya bilinçsiz şekilde “bü - yük veri” toplayan şirketler, sahip oldukları bilgilerin kendileri için ya - rayışlı olup olmayışını veya kulla - nıp kullanamayacaklarını ve tabi ki nasıl etkin kullanabileceklerini ilk etapta çözemezler. Tartışmasız, yalnızca bu verilere sahip olma - nın hiçbir ticari faydası yok. Tam bu noktada “büyük veri” analitiği devreye girmekte ve çeşitli kay - naklardan, düzenli veya düzensiz biçimde toplanan büyük miktarda doneyi çözümlemek adına çok sayı - da metodu beraberinde getirmekte.

Yine teknik bir tavsifle: Büyük veri analitiği, çok büyük ve çeşitli veri kümeleri için geliş - tirilmiş, analitik tekniklerin kulla - nımını tanımlar. Bu veri kümeleri,

farklı kaynaklardan ve farklı bo - yutlarda; terabayttan zettabayt’la - ra kadar yapılandırılmış, yarı ya - pılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri içerir. Amaç, yararlı bilgilerden ve özel - likle veri hacimlerinden örüntü ve korelasyonları okumaktır (elde et - mektir). Kazanılan bilgi ile şirket sü - reçleri optimize edilebilmekte ve re - kabet avantajları elde edilebilmekte. Ekseriyetle, elde edilen optimizasyon önlemleri maliyetleri düşürmeye, za - mandan tasarruf etmeye, ürün ve müşteri hizmetlerini optimize eni - yilemeğe yardımcı olur. “BÜYÜK VERİ” DEĞERLENDİRMELERİ Analiz sürecinin ilk adımında, veri miktarı topyekûn kaydedilmeli ve daha sonraki işlemler için hazırlan - malıdır. Buradaki zorluklar, datala - rın farklı yapısal koşulları, formatları ve kaynaklarıdır. Ek olarak, bilgilen - dirici (katma-) değerlerinden emin olmak için mevcut verilerin uygun - luklarını kontrol etmek önemlidir. Büyük hacimdeki bilgiler, komp - like edinme, özütleme ve transak - siyon (işlem) süreçleri gerektirir. Sonraki analiz, büyük veri yazılımı ve istatistiksel yöntemler yardımı ile gerçekleştirilir. Elde edilen bilgi - ler daha sonra hazırlanır ve görsel - leştirilir. Böylelikle “büyük veri” ana - lizi, daha önce erişilemeyen veya kullanılamayan donelerle çalışma - yı mümkün kılmakta. Geleneksel analitik yöntemlerin - den diğer bir önemli farkı, analizle - rin (yalnızca) geçmiş olaylardan bir şeyler öğrenmek için kullanılma - masıdır. Birincil hedef, gelecekte - ki olası gelişmeleri “kestirmek” ve müşteri davranışının ve müşteri is - teklerinin ileride nasıl şekillenece - ğini öngörmekte.

“BÜYÜK VERİ” ARAÇLARI VE YÖNTEMLERİ

Büyük boyutlarda bilgi beraberin - de karmaşıklık getirir, bu nedenle geleneksel ve ilişkisel veri tabanla - rının artık büyük veriler için yeter - li olmaması teknik açıdan şaşırtıcı değil. Bu yüzden pratikte tercihen “veri madenciliği” (İngilizce: “data mining”), “metin madenciliği” (İngi - lizce: “text mining”), “süreç maden -ciliği” (İngilizce: “process mining”) ve “makine öğrenimi” (İngilizce: “mac - hine learning”) gibi en gelişkin ana - litik teknikler kullanılmakta. Bunlar ve diğer istatistiksel yöntemler gele - cekteki olayların ortaya çıkma olası - lığı hakkında gayet başarılı tahmin - lerde bulunabilmekte. Pratikte kullanılan en popüler “bü - yük veri” analitiği tekniklerine kom - pakt bir genel bakış:

Data Mining: Örüntü (İngilizce: “pattern”), eğilimler ve ilişkiler açı - sından büyük boyutta veri incelenir.

Machine Learning: Bilgisayar programları yeni bilgileri bağımsız olarak edinir ve tahminler ve ka - rarlar için kullanılan veri modelle - ri oluşturur.

Process Mining: Bu alanda, “te - mel performans göstergeleri” birer birer incelenmez. Süreçler uçtan uca ve verimlilikleri açısından analiz edilir ve tam olarak realitede çalış - tıkları (işledikleri) gibi görüntülenir.

Text Mining: Metinlerden analiz edilebilir bilgileri çıkarır (örneğin kelime sıklığı/frekansı). Teknik nitelendirmede, yöntem - lerin hemen hemen hepsinin tah - min ve gelecekteki eğilimleri tanıma - yı amaçladığı dikkatinizi çekmiştir. Özünde tüm teknikler, kestirimsel çözümleme (İngilizce: “predictive analysis”) analitik alanında buluşur ve “Ne Olacak?” sorusuna yanıt ve - rirler. Bu bağlamda belirtmem gere - kiyor ki, “büyük veri” tahmine dayalı analitik süreçler için uygun oldu - ğu kadar, “tanımlayıcı” ve “betimsel” (İngilizce: “descriptive”) uygulama - larda da başarıyla uygulanabilir. PRATİKTE “BÜYÜK VERİ” “Büyük veri” analitiğinin sağlam temellere dayanan ekonomik ka - rar verme potansiyelini sanırım izah edebildim. Farklı endüstriler, rekabet avantajları oluşturmak ve işlerini güçlendirmek için “büyük verileri” etkili bir şekilde kullan - makta. Çeşitli şirket departman - ları ve sektörler açısından “büyük verinin” sunduğu avantajları aşa - ğıda derledim:

1. SATIŞ VE PAZARLAMA

Maliyetleri düşürmek adına pa - zarlama departmanlarında “büyük veri” analizi yaygın kullanılmakta. Söz konusu hedef, bireysel pazar - lama önlemleri ile birlikte müşteri - ye özel olarak hazırlanmış bir ürün ve hizmet yelpazesi ile elde edilebi - lir. Bilinen tüm müşteri doneleri (ör - neğin demografik bilgiler, konum, işlemler ve ilgi alanları) değerlen - dirilir. Bu temelde, satın alma ka - rarları için modeller ve örüntüler türetilmekte. Bunlar, yeni müşteri segmanla - rı oluşturmak ve hedeflemek için kullanılır. Detaylı müşteri bilgile - rine dayalı çapraz satış (İngilizce: “cross-selling”) yine başka bir avan - tajdır. Bununla birlikte, aynı zaman - da, memnun olmayan ve muhte - melen üründen uzaklaşabilecek müşteriler de belirlenebilir. Zama - nında alınacak proaktif bir önlem (örneğin, indirim kampanyaları yo - luyla) bu durumu ortadan kaldırabilir.

2. ÜRÜN GELİŞTİRME

Ürün geliştirme, müşteri memnu - niyetini kaydetmek ve değerlendir - mek için “büyük veriler” hâlihazır - da kullanılmakta. Bu aynı zamanda, ürün zayıflıklarının nerede yattığını ve hangi trendlerin veya pazar boş - luklarının hala keşfedilmemiş oldu - ğunu bulmayı mümkün kılmakta. İliş - kin bilgilerin yardımı ile yeni ürünler geliştirilebilir veya var olan ürünler iyileştirilebilir. Bunun satış rakamları üzerinde doğrudan etkisi vardır ve paralelinde, şirketin genel marka al - gısı hakkında değerli bilgiler sunar.

3. ÜRETİM VE MÜŞTERİ DESTEĞİ

Üretimde “büyük veri”, olası gecik - meleri ve arızaları önlemeye yardım - cı olur. Buna, tekil üretim süreçleri hakkındaki tüm bilgilerin toplanma - sı ve birleştirilmesiyle ulaşılmakta. Tüm kritik makinelerdeki sensör - ler, bilgileri modern veri tabanları - na aktarır ve sorunları ve arızaları gerçek zamanlı (İngilizce: “realti - me”) olarak bildirir. Böylelikle acil bir durumda, üretim sürecine doğ - rudan müdahale edebilir ve değer - li zaman ve kaynaklardan tasarruf edebilirsiniz.

4. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

Bilindiği üzere üretim yerleri, de - polama ve nakliye yolları hakkındaki farklı verilerin bir araya getirilmesi gerektiğinden; tedarik zincirlerinin analizi çok karmaşıktır. “Büyük veri” analizi, bu bilgileri düzenlemeye ve şirketler ile ulaşım/nakliyat arasın - daki iletişimi desteklemeye yardım - cı olmakta. Bir aracın konum veri - lerinin alınmasıyla, şirket örneğin alternatif rotalar belirleyebilir ve böylece daha kısa seyahat sürele - ri elde edebilir. 5. FİNANS VE SİGORTA Sigorta ve finans sektörlerinde özellikle risk hesaplamalarında “bü - yük veri” kullanılmaktadır. Bankalar, mesela veri örüntülerini kullanarak, müşterinin kredi geri ödemesi üze - rinde olumsuz etkisi olabilecek fak - törleri belirlemekte. Kredilerin ve - rilmesi böylece bu risk faktörlerine göre optimize edilmekte. Sigorta şirketleri ise örneğin si - gorta maliyetlerini daha iyi hesap - layabilmek için hasta verilerini kul - lanır. Kayıtlı ve analiz edilmiş bir sağlık durumu, sigortanın yaptırı - lıp yaptırılmayacağını ve ücretinin (gelişimi dahil) belirlenmesinde yar - dımcı olabilir. Bu bağlamda Amerikan menşeli “Blackrock” kuruluşunu mercek al - tına almak istiyorum. Merkezi New York da bulunan bu yatırım şirketi, 2020 yılı sonu itibariyle, global pi - yasalarda 8.68 Trilyon Dolarlık bir hacmi idare eden, dünyanın en bü - yük varlık yönetici şirketidir. Dün - yada başka hiçbir firma bu kadar sermaye yönetmemekte. “BlackRo - ck’un” müşterileri, özel yatırımcı - lar ve bankalar, emeklilik fonları, vakıflar, sigortacılar, devlet varlık fonları ve merkez bankaları gibi kurumlardan oluşmakta. Aladdin, “BlackRock’un” birey - sel yatırımları değerlendirmek için kullandığı analiz sisteminin ismidir. “BlackRock’un” yaklaşık 4,6 Trilyon Euro değerindeki finansal kalemle - rine (yönetilen varlıklar) ek olarak, Aladdin, yaklaşık 15 Trilyon Euro değerinde 30.000 yatırım portfö - yünün gelişimini de “izlemekte”. Aladdin’in faaliyet gösterdiği dört “BlackRock” veri merkezinden biri Washington eyaleti Wenatchee’de bulunmakta. Wenatchee’deki söz konusu ağ yaklaşık 6 bin bilgisa - yardan oluşuyor. Bahsettiğim veri analiz yazılımı bu lokasyonu, kü - resel ekonomik verileri, borsa ge - lişmelerini ve diğer birçok ekono - mik etki faktörünü analiz etmek için kullanmakta. Örneğin, ani hü - kümet değişiklikleri, depremler, soğuk ve kuraklık dönemleri de portföy değerlendirmesinde dik - kate alınmakta. Aladdin’in haftada yaklaşık 200 milyon hesap yaptığı söylenir. Ge - lecekte, “BlackRock” pazar liderli - ğini elinde tutabilmek için Aladdin’e daha büyük miktarda veri (“Büyük Veri”) sağlamak gayesinde. Şirket, büyüklü, küçüklü firmalardan ve tabi ki özel şahısların “ürettiği” verilere erişmek istiyor. Örneğin, büyük perakendecilerin otopark - larındaki güvenlik kameraları - nın kayıtları veya bireylerin sos - yal medya etkinliklerini içerebilir. Örneğin, bir arama motorunda bir terim gittikçe daha sık aranıyorsa, bu yeni bir eğilimin göstergesi ola - rak yorumlanır. Pazarlama şirke - tinin hisselerine yapılacak bir ya - tırım, ekonomik açıdan şüphesiz çok değerlidir. Öte yandan, özellikle yatırımcı forumlarında hangi his - seler hakkında sıkça bahsedildiği - ni bilmekte, “Blackrock” açısından hiç de fena olmazdı hani.

Değerli okurlar, “Blackrock” ör - neği sanırım şimdiye kadar “büyük veri” ve datanın gücü hakkında ak - tarmak istediklerimi çok güçlü bir şekilde dolduruyor. Mevzubahis şir - ket, makalemde izah ettiğim tüm çö - zümsel teknik ve yöntemleri, en ol - gun düzeyinde kullanmakta. Eminim uluslararası literatüre dahi girme - miş, akademik ulemanın henüz bi - haber olduğu, çok daha gelişmiş tek - nik ve analitik imkanlara da sahiptir. Üzerindeki sır perdesi yıllardan beri hiç aralanmadığı için, dünya kamu - oyu Aladdin hakkında daha detaylı teknik bilgilere sahip değil maalesef. Kurumsal açıdan Aladdin’li “Bla - ckrock” şirketi, geleceğe yönelik analitik tahminler liginin tartışma - sız global lideri konumunda. Puan cetvelinde liderin ardından çok bü - yük bir boşluk geldikten sonra, lis - te Google ve Amazon gibi firmalar - la devam eder. “BÜYÜK VERİ” ZORLUKLARI “Büyük Verinin”, suiistimal edilen bir teknoloji olduğunu ve insanoğ - lunu her an, her şekilde izleyen bir “üst” sistemin en önemli bileşeni ol - duğunu iddia eden çok sayıda eleş - tirmenler ve şüpheciler de mevcut dünya genelinde. Teknolojiyi geliş - tiren ve uygulayan organizasyonla - ra yönlendirilen suçlama çok açık: Toplum hakkında derlenen ve ana - liz edilen büyük miktarda data istis - mar edilerek, şahsi mahremiyet ve kişisel veri korumamız ayaklar altı - na alınmakta. Dijital bağlamda, özel hayata “tecavüzden” bahseden glo - bal bir zümrede de mevcut. Sıkça kullanılan popüler bir örnek, spor aktivitelerimizi kaydeden ve sağ - lık sigortası şirketleri tarafından fi - nanse edilen, dijital spor bileklikleri - dir. Peki sağlık sigortası şirketlerinin bundan çıkarı ne olabilir? Bazıları, sağlık sigortası primlerinin gelecek - te -toplanan ve analiz edilen- müş - teri verilerine endeksli olarak belir - leneceğini varsayarak, günümüzde bir tür sağlık diktatörlüğü inşa edil - diğini iddia etmekte. “Müşteri (hasta) günde ortalama sırf 3 bin adım yü - rüyorsa, sigorta şirketi neden tan - siyon düşürücü ilaçlar veya bir ci - hazı finanse etmeyi kabul etsin ki?” İnsanların mimlenmesi veya kategorize edilmesi, sağduyu ve bireysel bulguların uzağında, örneğin sağlık - ları hakkında yalnızca verilere da - yalı, rasyonel kararlar veren olası bir mekanizma, sanıyorum “büyük veri” tartışmasındaki en büyük en - dişe kaynağı. Gerçek şu ki, gelişmiş teknolojilerin insanları datalarına indirgemesi ve duyguları (insanlar arası kimyayı) pasifize edebilece - ği korkusunu göz ardı etmek, hak - sızlık olur. Bu yüzden, veri toplama konusun - da şeffaf olmak, bilgi gizliliğini ciddi - ye almak ve insanlara şahsi dataları üzerinde tatminkâr miktarda kont - rol ve yönetim olanağı sunmak şirket ve kurumlar açısından çok önemli. “Büyük veri” potansiyelinden yarar - lanmak isteyen organizasyonlar, ön - celikle toplumdaki çekinceyi kade - meli bir şekilde azaltmanın yollarını bulmaları gerekmekte. Her açıdan, karşılıklı güven (teknoloji-toplum-şir - ketler) elzem. Akıllı veriler, belirli yapılara göre algoritmalar kullanılarak büyük mik - tarda datadan çıkarılan ve anlamlı bilgiler içeren veri bankalarıdır. Bu datalar öncesinde örneğin “büyük veri” teknikleri kullanılarak, top - lanmış, düzenlenmiş ve analiz edil - miş bir şekilde kullanıcıya (tüketici - ye) sunulmuş olabilirler. Fakat eldeki çözümlenmiş veri - lerden mantıklı sonuçlar çıkara - bilmek için, kullanıcının bu verileri öncelikle anlayabilmesi ve yorum - layabilmesi gerekir. Datanın anla - mı, kalitesi, güvenliği ve koruması gibi faktörler de dikkate alınmalı - dır. “Akıllı veriler” hem ham bilgi - lerden istifade ederek yeni iç gö - rüler elde etmek, hem de verileri analiz etmek için uygulanabilecek modeller oluşturmak için kullanı - lır. “Akıllı veriler” genellikle “büyük veri” mekanizmalarını baz alır. Ya - kın gelecekte, “büyük veriden”, “akıllı veriye” evirilecek bir sürece tanık - lık edeceğiz. “Akıllı Verinin” Basitleştiril - miş Formülü: Akıllı Veri = “büyük veri” + fay - dalar + anlambilim + veri kalitesi + güvenlik + veri koruma = kullanış - lı, yüksek kaliteli ve güvenli veriler

GÜNCEL WHATSAPP TARTIŞMASI

Makalemi kaleme aldığım şu günlerde, global anlamda ciddi bir WhatsApp polemiği patlak verdi. Bi - lindiği üzere, tüm WhatsApp kulla - nıcıları yeni veri koruma beyanını 8 Şubat 2021 tarihine kadar kabul etmeleri gerekiyordu, aksi takdir - de artık mesajlaşma hizmetini kul - lanamayacaklardı. Yeni beyanname ile kullanıcılar, Facebook hesabı olmasa dahi, What - sApp’ın ana kuruluş Facebook’a veri aktarımını kabul etmek zorunda bırakılıyor. Ana şirket Facebook’un motivasyonu ise aşikâr, “büyük veriden” maksimum çıkar, ilave reklam gelirleri ve teknik açıdan veri merkezi konsolidasyonu. Aslında bir yerde malumun ilamı niteliğinde bir gelişme yaşandı Ocak ayı başlarında. Facebook/WhatsApp/Instagram bugüne kadar kendi aralarında veri paylaşmadığına inanmak, ziyadesiyle naif bir düşünce olurdu kanaatimce. Hiç dillendirilmeyen dahası da var gerçi. Sözkonusu şirketlerin uzun süreden beri, internet analizlerine yoğunlaşmış “Crowdtangle” ve Israil menşeli “Onavo” firmalarıyla bilgi paylaştıkları da bilinmekte. Sanıyorum kamuoyunu son gelişmeyle en çok rahatsız eden nokta, Facebook, WhatsApp ve Instagram üçlüsünün çok güçlü bir “Bermuda üçgenine” (veri tekeline) dönüşüyor olması. Değişikliklere tepki olarak, rakip mesajlaşma hizmetleri “Telegram”, “Threema” ve “Signal” son günlerde milyonlarca yeni kullanıcı kazanmış oldular.

Pazar liderinin rakipleri kendi ortalamalarının çok çok üzerinde büyüdüler. Bir şirket sözcüsüne göre, “Threema” yazılımı Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki uygulama mağazalarında ücretli programlar sıralamasında ilk sıraya sıçradı. “Telegram” ve “Signal” sağlayıcılarından da benzer demeçler okuyorum son günlerde. “Telegram” patronu Pawel Durow, Ocak ayının ilk haftasında platformunun aylık 500 milyon aktif kullanıcı sınırını aştığını duyurdu. Bahsettiği dönemde şirketinin 48 saat içinde, 25 milyon yeni kullanıcı edindiği bir pik yaşandı. Global dağılımda; Asya yüzde 38, Avrupa yüzde 27 ve Latin Amerika yüzde 21. “Telegram” şirketinin 2020 yılı totalinde 1,5 milyon yeni kullanıcıya ulaştığını belirtmek istiyorum. Buna karşılık, mesajlaşma hizmeti “WhatsApp”, kullanıcıların şiddetli protestolarının ardından veri koruma değişikliklerini erteledi. Şirket duyurusuna göre, kullanım şartlarında yapılması planlanan değişiklik üç ay sonra gerçekleşecek! Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık dışındaki kullanıcıların yeni düzenlemeleri kabul etmek için 15 Mayıs’a kadar süresi olacak. Yani önümüzdeki dönem, bu konu daha ziyadesiyle su kaldıracak. Çağımız teknoloji vizyoneri Elon Musk sayesinde “Signal” uygulaması da ciddi bir sıçrama yaşadı. Öyle ki, borsa değeri tavan yaptı, yoğun kullanıcı kaydından ötürü, yazılımın hizmet sistemleri (alt yapısı) çöktü. Beklenmedik bu kontrolsüz talebin ve büyümenin sonucunda, şirket yetkilileri, “biz WhatsApp skalasında bir şirket ve yazılım değiliz (henüz)” açıklaması yapmak zorunda hissetti kendini. Yukarıda da vurgulamak istediğim gibi, “takke” daha yeni düşmedi. Kamuoyunun hassasiyetini ve tepkisini takdir etsem, de “kel” zaten uzun yıllardan beri apaçık meydandaydı diye düşünmeden edemiyorum. Oluşan veri monopolünü protesto etmeyi, toplumsal açıdan çok doğru ve değerli bir eylem olarak değerlendiriyorum. Fakat yağmurdan kaçarken, doluya yakalanmamak gerekir! Bilhassa kolektif yönlendirmelere ve algı operasyonlarına karşı da toplum bilinçli ve “uyanık” olması gerekiyor. Örneğin Elon Musk’ın “Signal” uygulamasına referans olması ve toplumu bu yöne teşvik etmesi ciddi manada sorgulanması gerekir düşünüyorum. Kısa sürede tavan yapan şirket hisselerine dikkat çekmiştim sanırım! Mevzubahis “anlık mesajlaşma” uygulamalarının teknik nüanslarında farklılıklar mevcut. Tartışmasız yasal açıdan, kullanım koşullarında da diferanslar sözkonusudur. Fakat “büyük veri” ve “akıllı veri” bağlamlarında, sahip oldukları kullanıcı bilgileri servetinden beklentileri farksız. Makalemin ilk bölümünde belirtmiş olduğum gibi; karda yürüyen insan ardında ayak izi bırakır! Günümüzde sosyal platformlar ve mesajlaşma hizmetlerinden feragat edemeyeceğimize göre, kişisel verilerimizi bilinçli ve hassas bir şekilde paylaşmaya büyük özen göstermemiz gerekmekte.

SONUÇ

Durmaksızın ilerleyen dijitalleşme ve buna bağlı olarak meydana gelen, toplanan bilgi miktarı ile “büyük verinin” ehemmiyeti ve alaka düzeyi günbegün artmaya devam edecek. Bu yöndeki gelişim, su götürmez bir gerçek. “Büyük veri”, söz konusu bilgiler doğru bir şekilde analiz edilebilme şartıyla, şirketler için fayda ve menfaat potansiyeline sahip. Firmalara sunduğu olasılıklar ve imkânlar sınırsız düzeyde. Şirketler analitik metotları doğru kullandığı takdirde; pazarları, müşterileri ve trendleri kazançlı bir şekilde çözümleyip, bunlara uygun önlemler alarak, büyük rekabet avantajları elde edebilirler. Ancak, “büyük veri” analitiğinin karmaşıklığı ve ihtiyaç duyduğu maddi & manevi eforu göz ardı etmemek gerekir. Hedeflenen başarılı analitik sonuçlara ulaşabilmek için şirketlerin, ileri teknik bilgiye ve hatırı sayılır bir bütçeye ihtiyaçları var. Bir madalyonun iki yüzü olduğu gibi, her gelişimin de etkileri gibi yan etkileri ve sonucunda kuşkuyla yaklaşan eleştirenleri de olur. Sosyolojik açıdan, toplumda belirli düzeyde bir veri bilgisi ve data temel bilgisi oluşturulmalı. Avrupa Birliği ülkelerinin “veri zekâsı” (İngilizce: “data intelligence”) dersini ortaokuldan itibaren, eğitim sistemine entegre etme düşünceleri mevcut. Güncel “büyük veri” ve geleceğin “yapay zekâ” yıllarına çok iyi bir hazırlık olduğu fikrindeyim. Kurumsal açıdan, “büyük veri” yazılımları biraz daha ilgi ve yatırıma ihtiyaç duymakta. Gerekli maddi kaynaklar sonucunda, analitik çözümlerin fiyatlarının makul seviyelere düşmesi doğal bir süreç olacak. Böylelikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu ürünlere ve beraberinde getirdiği imkanlara erişebilecek.