Gelecek 5 yılda dünya ekonomisinde neler yaşanacak?

DOSYA-HABER / MELİKE KOÇAK

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’nin stratejik düşünce ve öngörü kuruluşu Küresel İş Konseyi tarafından yayınlanan raporda, 2021 ve sonrasında dünya ekonomisine yön verecek 5 trend ele alındı. Raporda, devletlerin dünyanın dört bir yanında Covid-19’un ekonomik etkileriyle mücadele edebilmek için dev destek paketleri açıkladığına dikkat çekiliyor. Bu sebeple oluşan bütçe açıklarının 2025’e dek ekonomiler üzerindeki etkisini sürdürmesi bekleniyor. Borçtaki artış, kamu harcamaları konusunda hükümetlerin ellerini kollarını bağlayacak. Kearney Küresel İş Konseyi, devletlerin özellikle sağlık, gıda, teknoloji, enerji ve imalat gibi temel sektörlerde yerel üretim imkanlarını artırmaya çalışacaklarını öngörüyor. Küresel ekonomide kırılma yaşanırken, ulusal ekonomiler öne çıkacak. Raporda, Covid-19’un yoksulluğun küresel ölçekte derinleşmesine yol açtığı da vurgulanıyor. Önümüzdeki 5 yılda yoksulluk ve eşitsizlikte daha çok artış yaşanacak.

Toplumsal piramidin en altında yer alan vasıfsız çalışanlar, öğrenciler, çalışan kadınlar ve göçmenler daha da marjinalize olacak. Kearney’nin raporunda dikkat çekilen bir başka konu da, gıda tedariğinin karantina önlemleri ve ticaret kısıtlamaları nedeniyle zorlaşması. Dünya genelinde yeterli gıdayı bulmakta güçlük çeken kişi sayısının, bu yıl 130 milyondan 265 milyona yükselmesi bekleniyor. Raporda, pandeminin yol açtığı ekonomik sorunların, dünya genelinde birçok şirketin mali durumunun bozulmasına sebep olduğu belirtiliyor. Güçlü likiditeye sahip şirketler güç kaybeden rakiplerini satın alacaklar. Önümüzdeki 5 yılda enerji, teknoloji sektörleri ve özel sermaye fonları en fazla birleşme ve satın almanın gerçekleşeceği alanlar olacak. Kearney Küresel İş Konseyi, özel sermaye fonlarının (private equity) yaklaşık 1.5 trilyon dolarlık sermaye biriktirdiğine dikkat çekerek, Covid sonrası dönemde bunu yeni satın alma dalgası için kullanacaklarını öngörüyor. Gelecek 5 yılda dünya ekonomisinde neler yaşanacak? İşte Kearney’nin raporunun ayrıntıları…

YAKLAŞMAKTA OLAN BÜYÜK SARSINTI

COVID-19, sistemik eşitsizlik, iklim değişikliği ve gelir dağılımından, işsizliğe kadar yaygın ekonomik sıkıntıların küresel protestoları... Bunlar, dünya çapında federal, bölgesel ve şehir yönetimlerine sarsıcı yükler getiren sorunlardan sadece birkaçı. Bazıları baskı altında darmadağın olurken, diğerleri insani ve ekonomik kayıpları hafifletmeye çalışıyor, salgını...

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