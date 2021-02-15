CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: “YÜKSEK FAİZE KESİNLİKLE KARŞIYIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmalarında yoğun bir hazırlık gündemini geride bıraktıklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomide bu yıl temel hedeflerimizden birisi, fiyat istikrarını sağlamak olacak. Kur istikrarı enflasyonla mücadelede oldukça önemli bir yer tutuyor. Cari açıkla mücadelede yapısal önlemlere hız veriyoruz. Yüksek faize kesinlikle karşıyım” dedi. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu’nu (TÜGİK) Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faize kesinlikle karşı olduğunu vurgulayarak, “Bu konuda sizlerin mesajları önem arz ediyor. Çünkü siz şu anda yatırımcı konumundasınız. Eğer siz bu yatırımları düşük faizli kredi imkanına sahip olursanız yapabileceksiniz. Siz bu yatırımları yaptığınız zaman bu bize neyi sağlayacak? İstihdamı, üretimi, ihracatı sağlayacak. Bütün bunlar uluslararası piyasada rekabet imkanını sağlayacak. Bunları başaracağız ki ne yapalım devlerle yarış edebilir hale gelelim. Şunu çok açık net söylüyorum; dünyada şu anda eksi faizle kredi veren finans kuruluşları var. İşte buyurun Japonya eksi faiz, İsrail kendi içinde eksi faiz ama başkasına karşı daha fazla faizle veriyor o ayrı. Avrupa’ya gelin 1, o civarda, Amerika’ya gelin hakeza. Peki bize ne oluyor da 20’lerin üzerine çıkıyoruz. Bizim arkadaşlar bana kızıyor biliyorum. Ama kusura bakmasınlar ben bu ülkenin cumhurbaşkanıysam ben bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum. Çünkü biz eğer yatırımı güçlendirirsek, işsizlik diyoruz, istihdamı güçlendirirsek, üretimi artırırsak, ihracatımızı artıracağız ki dışarıdan imkanlar gelsin, cari açığı da azaltmış olalım, hatta bitirmiş olalım. Buna ihtiyacımız var ve savunma sanayinde başarıyı getiren yönetişim modelini imalat sanayiinin diğer alt sektörlerinde de uygulayacağız” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de büyük ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum. Şimdi bankalar neyle övünüyor, ‘ben şu kadar kar ettim’, öbürü neyle övünüyor, ‘ben de senden fazla kar ettim’. Sizin karınız önemli değil, bu noktada reel sektördekilerin karı bizim için önemli. Bunu başarmamız lazım. Eğer reel sektör kar etmiyorsa demek ki iyi yolda değiliz. Buna bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Kamu maliyemiz nispeten düşün borçluluk oranlarımız sayesinde bugün de bizi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırıyor. Bütçe harcamaları geçtiğimiz yıl 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak program hedefimizi altında, ülke gelirleri ise 1 trilyon 29 milyar lira ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Böylece yılı yüzde 3,6 ile yüzde 4,9’luk bütçe açığının altında kapatmış olacağız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7’lik bütçe açığı verildiği dönemlerde sağladığımız bu başarı takdire şayan” diye konuştu.

“MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEMEYE KARARLIYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mali disiplin den taviz vermemeye kararlı olduklarını belirterek, “2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3.5 seviyesi üstünde tutmayı yeni hedef olarak belirledik. Bütçede oluşturacağımız mali alanı, gerekmesi halinde salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacağız. Hizmetlerimizi artırırken, kamu olarak vatandaşın bize emanet ettiği vergileri en doğru şekilde, ekonomik ve verimli kullanacağız. Yatırımlarda kısa sürede sonuçlar alacağımız üretken alanlara öncelik vereceğiz. Kamuda tasarrufları artırmanın etkili bir yolu da dijital dönüşüme hız vermekten geçiyor. Kamu harcama programlarını düzenli olarak gözden geçirerek verimsiz olanları kesinlikle tasfiye edeceğiz. Yani verimsiz olanlarla uğraşmanın bir anlamı yok. Vergi politikalarımızı adil, öngörülebilir, sade; yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı teşvik edecek bir temele oturtacağız. Kayıt dışılık ile etkin mücadelemizi devam ettireceğiz. İktisat tarihi kitaplarına geçecek böylesine zorlu bir küresel konjonktürü 18 yıllık birikimiz ve tecrübemiz sayesinde başarı ile atlatacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“SALGIN, YENİ FIRSAT PENCERELERİ DE AÇIYOR”

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli sıkıntılar, zorluklar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor. Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor. Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacak.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2020 yılında kurulan şirket sayısı salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318’e ulaştı. Bazı dostlar bugün de geldi yanıma diyorlar ki ‘dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor’. İşte açıklıyorum rakamı öyle kapanan falan yok. Bunlar sıradan şirketler falan da değil. Bunlar güçlü şirketler, ihracat yapıyorlar, her şey ortada. Ama birileri de bunlardan nemalanmak istiyor” diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amacımız Türkiye’nin salgın sonrası döneme güçlü, dayanıklı ve rekabetçi bir küresel bir oyuncu olarak girmesini sağlamaktır. Bunun yanında salgının etkileri ile mücadeleyi hem makro ekonomik, hem de mali alanda atacağımız adımlarla destekleyeceğiz. Ekonomimizin güçlü yönlerini sağlamlaştırırken, tedbir gerektiren hususların da üzerine de kararlılıkla gideceğiz. Özellikle de serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde attığımız adımların etkisi finansal piyasa göstergelerimize müspet bir şekilde yansımaya başladı. Tüketici güven endeksi Ocak’ta yüzde 4 artarak, 83,3’e yükseldi. Kur cephesi nispeten istikrar kazandı. Kasım ayından bu yana merkezi yönetim borç stokumuz yaklaşık 150 milyar lira azaldı. Ülke risk primimiz de düşüyor. Türkiye CDS’leri 330 baz puana doğru iniyor. Türkiye’nin borçlanma maliyetlerini atacağımız kararlı adımlar ve güçlü politika çerçevemizle inşallah düşürmeye devam edeceğiz. Yurtdışında olan yatırımcıların da Türk varlıklarına olan taleplerinin artmaya başladığını görüyoruz. Son aylarda ülkemize yurtdışında 15 milyar doların üzerinde portföy girişi yapıldı. Türkiye’ye gelen yatırımcılar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecek.”

“TÜRKİYE’Yİ ÖNEMLİ BİR OYUNCU HALİNE GETİRECEĞİZ”

Ekonominin uzun dönemli sürdürülebilir ve kalite bir büyüme yapısına kavuşmasını amaçladıklarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Büyümenin kendisi kadar istikrarını ve istihdam oluşturmasını da önemsiyoruz. Bu doğrultuda yeni hamlelerle Türkiye’yi değişen küresel değerler zincirinin önemli bir oyuncusu haline getireceğiz. İleri teknoloji şirketleri öncelikli olmak üzere çekeceğimiz uluslararası yatırımlarla ülkemizi bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü yapacağız. Bu noktada sizlerin gayretini önemsiyorum. Sizler iş insanları olarak eğer yurtdışından ülkemize yatırımcı geçecek olursanız bu Türkiye’yi yeniden o 23.5 milyar dolarlara yükseldiğimiz dönemlere getirir, 30’lara getirir. Buralara bizim yeniden çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Bunu başarırız” açıklamasını yaptı. Erdoğan, sözlerini şöyle noktaladı: “Şöyle de bir planım var, o da şu; uluslararası gerek yatırımcı, gerek şirketleri biz senede 1, hatta 2 kez ülkemize davet edip çalışma masaları yapabiliriz, bazı görüşmeler yaparız, hatta onlara ülkemizdeki yatırım imkanlarının neler olduğunu, ne gibi yatırımlar yapabileceklerini anlatmak suretiyle onları bu yatırımların ama finans sektöründe ama sanayide olduğunu anlatmamızda fayda var. Bunları geçmişte başbakanlığım döneminde çok yaptık ve çok da faydasını da gördük.”