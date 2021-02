'Büyükçekmece İstanbul’un batıya açılan penceresi'

Yeşil alanları, uçsuz bucaksız sahilleri ve gölüyle İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Büyükçekmece, coğrafi yapısı ve fiziki konumuyla İstanbul’un en ayrıcalıklı ilçeleri arasında yer alıyor. 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde 6’ıncı kez Büyükçekmece Belediye Başkanı seçilme başarısını gösteren Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi olarak yaptıkları hizmetleri ve hedefledikleri projeleri Ekovitrin’e anlattı.

Sayın Başkanım, Büyükçekmece Belediye Başkanı olarak öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1955 yılında Trabzon’da doğdum. Eğitim hayatımı İstanbul’da tamamladıktan sonra üniversite eğitimiyle birlikte Sefaköy Belediyesi’nde belediyecilik hayatıma başladım. 1981 yılında kuruculuğunda bulunduğum İstanbul Belediyesi Küçükçekmece Belediye Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürütürken, ilk defa uygulamaya giren Büyükşehir Belediyesi teşkilatlanmasında 3330 KHK ile Bakırköy Belediyesi’nin ilçe belediyesi kuruluşunda ve teşkilatlanmasında görev aldım. 1986 yılında da Büyükçekmece Belediyesi başkan yardımcılığına atandım. 1979-1988 yılları arasında Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün “Şehircilik ve Belediyelerin Yönetimi” konulu eğitim programına katılarak geniş çapta araştırma ve incelemeler yaptım. 1992’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde “Belediyeler ve Bütçelerinin Analizi” konulu tezim ile yüksek lisansımı tamamladım.

“40 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN ALTYAPI SORUNUNU ÇÖZDÜK”

6 defa Büyükçekmece belediye başkanlığına seçilme başarısını gösterdiniz. Konuyla ilgili neler söylemek istersiniz?

1994 yılında Büyükçekmece Belediye Başkanı seçildim. Seçilmemin ardından da Büyükçekmece’nin tarihi sorunu olan ve 40 yıldır çözülemeyen altyapı sorununu ekibim ile birlikte 18 ay gibi kısa bir sürede çözdük. 1996’da ise İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nde “Şehircilik ve Kıyı Bölgeleri Yönetimi” konulu doktora tezimi tamamladım. 1999 seçimlerinde 2’inci kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na seçildim. Bu dönemde de başta altyapı ve eğitim konuları olmak üzere büyük atılımlar yaparak büyük projelere imza attık. 2004 seçimlerinde 3’üncü kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na seçildim. Bu dönemde de Büyükçekmece’yi modern ve çağdaş bir dünya kenti haline getirdik. 2009 yılında çıkarılan 5747 sayılı yasa gereği Büyükçekmece, Mimarsinan, Kumburgaz, Tepecik, Muratbey, Celaliye - Kamiloba belediyeleri ile Gürpınar, Pınartepe mahallesinin birleşmesinden oluşan yeni Büyükçekmece ilçesine 4’üncü kez Belediye Başkanı seçildim. Ben ve arkadaşlarım; ‘Şehirlerimizin temeli altyapı, geleceğimizin temeli eğitimdir’ diyerek eğitime büyük önem verdik. 20 adet ilköğretim okulu, bir ilköğretim öncesi eğitim kurumu ve bir Öğretmen Evi’nin yapımını sağlayarak milli eğitimimize büyük katkıda bulunduk. Bu 5 yıllık hizmet döneminde Büyükçekmece’ye yeni bağlanan beldelerin öncelikle altyapı eksiklerinin tamamlanması ve her yönüyle Büyükçekmece seviyesine gelmesi için ekibimle beraber çok yoğun bir çalışma sergiledik. 30 Mart 2014 seçimlerinde 5’inci kez Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’na tekrar seçildim. 1994 yılından bu yana da Büyükçekmece’nin çağdaş bir dünya kenti olması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. 31 Mart 2019’da yapılan son yerel seçimlerde de 6’ıncı kez Belediye Başkanı seçilme başarısını elde ettim. 14 Aralık 2002 ile 19 Haziran 2004 tarihleri arasında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevi yaptım. Halen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türk Delegasyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Marmara Belediyeler Birliği Encümen üyeliği görevlerini sürdürüyorum. Uluslararası Dans Festivalleri Federasyonu’nun (FIDAF) onursal başkanı seçildim. Bu unvana Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ni 21 yıldır büyük bir başarıyla sürdürerek dünya kültürüne yaptığımız katkı nedeniyle layık görüldük.

“BÜYÜKÇEKMECE, BİR DÜNYA KENTİ OLMAYA ADAY”

Büyükçekmece, hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bölgeyi kısaca tanıtabilir misiniz?

Büyükçekmece ilçesi gerek coğrafi yapısı gerekse fiziki konumu ile İstanbul’un en ayrıcalıklı ilçesi. Büyükçekmece Marmara Denizi’nde kendi adını taşıyan körfezin çevresinde ve yine kendi adını taşıyan 24.30 km2 alana sahip Büyükçekmece Lagün ve Baraj Gölünü içine alan bir yerleşim merkezi. Büyükçekmece İstanbul’un temiz ve iyi düzenlenmiş 25 km uzunluğundaki sahil şeridine sahip olan önemli sayfiye merkezlerinden biri olma özelliğinin yanı sıra tarihin bıraktığı mirasa sahip çıkan yaklaşımıyla geçmişten geleceğe köprü özelliği taşıyan bir ilçesi. Şehircilik açısından bakıldığında yerleşim, imar, altyapı ve çevre sorunlarını şehircilik donanımı ile çözmüş, gelişen çehresi ile bir dünya kenti olmaya aday bir ilçe. Büyükçekmece modern şehircilik anlayışıyla yapılandırılmış sahil şeridi, Marmara Denizi kıyısındaki güzide kumsalları, gölü ve doğal yaşamın korunduğu alanlarıyla, kültür ve sanat festivalleri, ulusal ve uluslararası fuarlara ev sahipliği yapmasıyla, restorasyon ve bakım çalışmaları neticesinde ışığı artan tarihi eserleri ile, tüm Türkiye’yi kucaklayan yöre evleri ve yöresel tatlarıyla İstanbul’un gözde turizm merkezlerinden biri oldu.

“BELEDİYECİLİK, İNSANLARI MUTLU ETME SANATI”

Büyükçekmece Belediyesi olarak sunduğunuz hizmetleri ve belediyecilik anlayışınızı anlatır mısınız?

Ben ve ekibim “Belediyecilik insanları mutlu etme sanatıdır” ilkemizden yola çıkarak har alanda halkımızı mutlu edecek, hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlerimizi her alanda sürdürüyoruz. TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi, Türkiye’nin ilk TV Kulesi, Büyükçekmece’nin ve İstanbul’un turizmine büyük katkı sağlayacak yat limanının birinci bölümü tamamlandı, Türk milli eğitimine kazandırdığımız 30’un üzerinde eğim kurumu, ibadethaneler, kültür merkezleri, spor tesisleri ve alt yapı hizmetleri gibi onlarca proje sayabiliriz ama Büyükçekmece Belediyesi olarak kalıplaşmış belediyecilik hizmetlerinin dışına çıktık. Eğitim, kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda da Büyükçekmece ailemize her imkanı sağladık. Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi, üzerine tezler yazılabilecek onlarca başarı hikayesi barındırıyor. 18 merkezde 114 branşta gönüllü ve kadrolu uzman öğretmenlerimiz tarafından yılda 25 bin kişiye eğitim veriliyor. 7’den 70’e her yaştan insanımıza mesleki eğitimin yanı sıra halk oyunları, bale, modern dans, müzik, bilgisayar, yabancı dil eğitimleri de veriliyor.

“BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL’UN CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ”

Büyükçekmece ilçesinin karşı karşıya olduğu belli başlı sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümüne yönelik neler yapıyorsunuz?

Büyükçekmece uçsuz bucaksız sahilleri, gölü ve yeşil alanları ile İstanbul’un cazibe merkezi haline geldi. Bu özelliklerinden dolayı özellikle hafta sonlarında büyük rağbet görüyor. Özellikle de yaz mevsimlerinde hafta sonları artan aşırı nüfus yoğunluğu sorun oluşturuyor. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte halkın yoğun bulunduğu sahillerimizde altyapı yenileme ve düzenleme çalışması yapıyoruz.

“AVRUPA’NIN EN GÜZEL SAHİLLERİNDEN BİRİ OLACAK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğünüz çalışmalar var mı?

Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmasının ardından 39 ilçeye eşit mesafede olacağını ve 39 ilçeye ayrım gözetilmeden hizmet yapılacağını açıklamıştı. Büyükçekmece ilçemiz de ilk kez bu dönem Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet ve imkanlarından faydalanma şansı elde etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle ilçemizin pek çok bölgesinde hizmetlerimiz sürüyor. Altyapı hizmetleri, dere ıslahları, yağmur suyu kanallarının yenilenmesi gibi hizmetlerin yanı sıra Bababurnu ve Gürpınarburnu arasında kalan 16 kilometrelik Büyükçekmece sahilinin yenilenme projesi devam ediyor. Proje hayata geçtiğinde iddia ediyorum Avrupa’nın en güzel sahillerinden biri olacak. İstanbul halkının 16 kilometre boyunca gezebileceği, denize girebileceği, bisiklet kullanabileceği, oturabileceği bir alanı yeniliyoruz. İddia ediyorum İstanbul halkının özenle gezeceği sahil olacak. Yeni proje, yeni ufuklar ve 16 milyon için yeni bir akciğer olacak.

“İSTANBUL’UN SİMGESİ OLACAK VİZYON PROJELERİMİZ VAR”

Büyükçekmece Belediyesi olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

2019 seçimleri öncesinde halkımıza vadettiğimiz projelerimiz var. Bu projeler aynı zamanda da Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yönelik İstanbul’un simgesi olacak vizyon projelerimiz olacak. Bababurnu 100. Yıl Cumhuriyet Parkı, Mimaroba 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi, Kemerdere Vadisi Yaşam Merkezi, deniz ulaşımının geliştirilmesi, vatandaşlarımızın ekonomik durumlarını iyileştirecek, aile ekonomisine katkı sunacak özellikle kadınlarımızın kendi ürettikleri el ürünleri ve tarım ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı hedeflediğimiz projeler bunlardan bazıları.

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Maalesef son 1 yıldır tüm dünya koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı günler yaşıyor. Milyonlarca insanın yaşamını kaybettiği bu salgın sürecinin bir an önce sona ermesini diliyorum. Bunun için en büyük görev bizlere düşüyor. Covid-19 ile verdiği mücadeleyi kazanan biri olarak hastanede geçen 21 günlük tedavi sürecinde sağlık çalışanlarının nasıl insanüstü bir gayretle çalıştıklarını görmenin hem onurunu, huzurunu, hem de mutluluğunu yaşadım. Herkese şunu söylemek isterim; bilim heyetlerinin özellikle tıp alanındaki bilim kurullarının isteklerine, onların talimatlarına birebir uyarak gece gündüz 24 saat insanımızın hayatını kurtarmak için çalışan sağlıkçılara en büyük desteği vermeliyiz. Bunu da yapmak zorundayız. Bu milli bir mesele. Bütün gücümüzle ülkemizin, milletimizin, kendimizin, ailemizin sağlığını korumak ve sağlıkçılara alabildiğine destek olmak hepimizin en önemli vazifesi. 2021 yılının 2020’den çok daha umut dolu, mutluluk dolu, bütün kötülüklerin geride kaldığı bir yıl olmasını temenni ediyorum.