'Beylikdüzü, İstanbul'un yeni yüzünü temsil ediyor'

İ stanbul’da kişi başına düşen yeşil alan miktarının en yüksek olduğu ilçelerin başında yer alan Beylikdüzü, geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile İstanbul’un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil ediyor. Sahip olduğu coğrafi konum avantajını, sanayi potansiyeliyle birleştiren Beylikdüzü, modern bir kent yerleşimini hayata geçirebilmeyi başaran bir yerleşim yeri. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü’nde gerçekleştirdikleri projeleri ve sundukları hizmetleri Ekovitrin’e anlattı.

Sayın Başkanım, Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1972 yılında Trabzon’da doğdum. İlk ve ortaöğretimi Trabzon’da tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Planlama Bölümü’nden 1997’de mezun oldum. Yaklaşık 23 yıldır şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortaklarından biriyim. Geçtiğimiz 2014 döneminde Beylikdüzü’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Teknik Koordinatör Başkan Yardımcılığını yaptım. Beylikdüzü’nün kent hafızasında yerim var.

“BEYLİKDÜZÜ KADIN VE ÇOCUK DOSTU BİR YERLEŞİM YERİ”

Beylikdüzü, hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Bölgeyi kısaca tanıtabilir misiniz?

Beylikdüzü her ne kadar bir uydu kent olarak inşa edilmiş olsa da bugünkü durumuna baktığımızda İstanbul’daki kişi başına düşen yeşil alan miktarının en yüksek olduğu ilçelerin ilk sıralarında geliyor. Geniş caddeleri, bulvarları, kaldırımları ve yeşil alanları ile Beylikdüzü İstanbul’un planlı kentleşmiş yeni yüzünü temsil ediyor aslında… Aynı zamanda ilçemiz kadın ve çocuk dostu bir kent olarak da öne çıkıyor. Beylikdüzü’nde yaşamayı tercih eden eğitimli ve kültürlü bir kitle var. Buraya gelip yerleşen tüm hemşerilerimin söylediği gibi Beylikdüzü’nde yaşamak bir ayrıcalık. Çünkü Beylikdüzü coğrafi konum özelliklerini, sanayi potansiyelini ve denize kıyısı olmasının getirdiği avantajları çok iyi harmanlayıp kullanabilmiş, modern kent yerleşimini oluşturabilmiş, yeşile dost bir ilçe.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ATAĞI: “Beylikdüzü’nde büyük bir kentsel dönüşüm hareketi başlattık. Geçtiğimiz aylarda Kiptaş ile protokol imzalayarak ilk etapta 260 daireyi kapsayan bir dönüşüm sürecine başladık. Bunun yanı sıra ilçenin farklı noktalarında kentsel dönüşüme giren bina ve siteler için de Beylikdüzü Belediyesi olarak elimizden gelen desteği gösteriyoruz.”

“BEYLİKDÜZÜ’NDE PEK ÇOK TEMEL SORUN ÇÖZÜLDÜ”

Beylikdüzü Belediyesi olarak sunduğunuz hizmetleri ve belediyecilik anlayışınızı anlatır mısınız?

Öncelikle Beylikdüzü’nü, üreten bir kent haline dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Beylikdüzü 2014 yılında da önemli bir karar vermiş; ihmal edilmiş bir belde olmaktan çıkıp, gelişmeyi, değişmeyi ve ilerlemeyi seçmişti. Şu anki süreçte de Beylikdüzü, elde ettiği kazanımları koruyup artırarak yoluna devam ediyor. Benim de başkan yardımcısı olarak bizzat görev yaptığım 2014-2019 dönemi, başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibi için gerçek bir ilerleme dönemi oldu. İnsana, doğaya, kente ve yönetime özen kavramlarıyla çıkılan bu yolda, Beylikdüzü’nde pek çok temel sorun çözüldü. Şimdiden sonra ise bu yolda daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Beylikdüzü’nde hayata geçirdiğimiz ve hazırlıklarında neredeyse son aşamasına geldiğimiz birçok proje çalışma mevcut. Beylikdüzü şimdi standartlarını daha da yükseltecek. Burada hayatın kalitesi daha da artacak. Dünya ölçeğinde gelişmiş kentsel yaşam, bütün boyutlarıyla Beylikdüzü’nde hâkim olacak.

Beylikdüzü ilçesinin karşı karşıya olduğu belli başlı sorunlar nelerdir? Bu sorunların çözümüne yönelik neler yapıyorsunuz?

Biz her yeni güne, Beylikdüzü’nü ortak çabayla daha yaşanılabilir, daha modern, daha yeşil, daha eşitlikçi, daha sevgi dolu bir yer haline getirmek için uyanıyoruz. Ancak ne yazık ki İstanbul’un çok önemli bir gerçeği depremle karşı karşıyayız. Deprem fiziksel dokuda ciddi hasarlara yol açıyor, kentsel sistemde de aksamalar yaşatıyor ve neticesinde kentlerimizde can ve mal kayıplarına yol açıyor. Yerel yönetimlerin kentsel dayanıklılığı birinci felsefesi olarak önlerine almaları ve önemsemeleri gerektiğini düşünüyorum. Biz bu bağlamda Beylikdüzü’nde büyük bir kentsel dönüşüm hareketi başlattık. Geçtiğimiz aylarda Kiptaş ile protokol imzalayarak ilk etapta 260 daireyi kapsayan bir dönüşüm sürecine başladık. Bunun yanı sıra ilçenin farklı noktalarında kentsel dönüşüme giren bina ve siteler için de Beylikdüzü Belediyesi olarak elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bir de tabii şehir merkezine uzak olmasından dolayı ilçemiz ulaşım anlamında da büyük sıkıntılar yaşıyordu. Uzun yıllar önce sözü verilen ancak bir türlü hayata geçirilememiş bir metro projemiz vardı. Bu dönem de Ekrem İmamoğlu başkanımızın verdiği sözle bu projenin inşasına başlanacak olması bizi oldukça mutlu ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürüttüğünüz çalışmalar var mı?

Önceki dönemlerin aksine Beylikdüzü’nde ihtiyaç duyduğumuz her alanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini alıyor olmak oldukça güzel. İSKİ ile ortak yürüttüğümüz çalışmada ilçenin altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için planlı ve aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beylikdüzü’nün değerli tarih varlıkları arasında yer alan Gürpınar Malik Ağa Çeşmesi’nde restorasyon çalışmaları başlattık. Beylikdüzü Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eylül 2020 tarihinden itibaren ortak bir çalışma oluşturdu. Aralık 2020 tarihi itibarıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü alanda çeşmenin restorasyon çalışmalarına başladı. Ayrıca 1 milyon 200 bin metrekarelik alanıyla Beylikdüzü’nün nefesi olan Yaşam Vadisi’nin devam eden etaplarının alt yapı çalışmalarını da yine İSKİ işbirliği ile sürdürüyoruz. 2021 yılı sonunda Yaşam Vadisi’ni denizle buluşturacağız. Aynı zamanda Atatürk Bulvarı, Yakuplu Kent Ormanı ve Ambarlı Liman Yolu düzenlemeleri de aynı şekilde İBB koordinasyonuyla yürütülüyor.

Beylikdüzü Belediyesi olarak kısa ve uzun vadedeki hedefleriniz ve projeleriniz nelerdir?

Emek verdiğimiz, sosyal hayatı ve doğasıyla İstanbul’a nefes olsun istediğimiz kentimizde eğitimden sağlığa fırsat eşitliği konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Öncelikle Beylikdüzü’nü, üreten bir kent haline dönüştürmek istiyoruz. Bugüne dek insana, doğaya, kente ve yönetime özen kavramlarıyla çıkılan bu yolda, Beylikdüzü’nde pek çok temel sorun çözüldü. Şimdiden sonra ise bu yolda daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Beylikdüzü için öncelikli kıldığımız projelerimiz ise şöyle;

AZİZ SANCAR BİLİM VE SANAT MERKEZİ

Türkiye’de bilgi toplumu yaratmak, Türk toplumunun; bilime, bilimsel düşünceye, gelişen teknolojilere, Türk ve dünya ekonomisinin lokomotif endüstrilerine ilgisini artırmak; özellikle genç neslin, bilgi, beceri ve üretim yeteneklerinin gelişmesine aktif eğitim ve öğretim ile katkıda bulunmak. Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin merak duygusunu uyararak temel ve sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, teknoloji ve Türk endüstrisi hakkında bilgilerini artırmak, topluma, öğrenme şevki, keşfetme mutluluğu ve deney yapma heyecanı veren bir ortam sunmak, ziyaretçilerin sözel, analitik ve bilimsel düşünce becerilerini artırmak ve geliştirmek, toplumda yaratıcı fikirlerin, yeni bilgilerin, keşiflerin ve icatların tanıtılması ve tartışılması için ortam sağlamak, okulların eğitim programlarına uygulama alanı olarak hizmet vermek ve endüstri, okullar ve halkın iletişimini sağlamak ve kuvvetlendirmek bu Bilim Merkezinin amacı olacak. BEYLİKDÜZÜ SMART Start up ve kolektif house teması üzerine şekillendireceğimiz Beylikdüzü Smart, en yenilikçi projelerimizden biri. Projelendirme aşaması bitirdik ve Ekim 2020’de kapılarını açmayı planladığımız Beylikdüzü Smart; üretim, etkileşim, öğrenme ve deneyim paylaşımının en güzel örneklerini verecek. Özellikle gençlere yönelik bir sosyal inovasyon ve proje merkezi olacak merkezimizin içerisinde ortak ve bireysel çalışma alanları, 3D printerlar, kafe gibi alanların yer alacak. Girişimcileri desteklemeyi misyon edinen merkezde seminer grupları, atölyeler, üniversite danışman hoca eşlikli çalışmalar yapılarak fikirlerin hayata geçmesi yönünde her türlü destek verilecek.

BEYLİKDÜZÜ’NDE HAYAT KALİTESİ DAHA DA ARTACAK: “Beylikdüzü’nde hayata geçirdiğimiz ve hazırlıklarında neredeyse son aşamasına geldiğimiz birçok proje çalışma mevcut. Beylikdüzü şimdi standartlarını daha da yükseltecek. Burada hayatın kalitesi daha da artacak. Dünya ölçeğinde gelişmiş kentsel yaşam, bütün boyutlarıyla Beylikdüzü’nde hâkim olacak.”

PARK VE YEŞİL ALAN PROJELERİ

2014 yılında yeşil bir çevre için çıktığımız yola, hedefimizi büyüterek daha mutlu, daha özgür daha yeşil, bir Beylikdüzü hayaliyle devam ediyoruz. Yaşam Vadisi’nin ilk etaplarıyla hayallerimizi gerçekleştirmenin ve paylaşmanın mutluluğunu da gururunu da beraberce yaşadık. Şimdi yeni dönemde, Yaşam Vadisi’ni yeni etaplarıyla denizle buluşturacağız. 1.200.000 m2 alanla dünyada yeşilde 5. Sırada, mutlulukta ise 1. sırada olmayı hedefliyoruz.

Yaşam Vadisi 3, 4 ve 5. etaplar, Yakuplu Ormanı ve Kentsel Tasarım ve Koruma Projesi, Sahil Mahallesi Park ve Sosyal Tesisi, Kavaklı Sahili ve Yaşam Vadisi Bağlantısı, Dereağzı Medeniyet Parkı gibi yeni park projeleriyle Beylikdüzü mevcut durumundan da daha yeşil hale getirilecek ve yalnızca Yaşam Vadisi değil kentin her bir noktasında kolay ulaşılabilir nefes alanları oluşturulacağız. Ayrıca deniz ile erişim yeşil alanlarla güçlendirilecek. Bununla birlikte Beylikdüzü’ne 25 yeni park daha kazandırdık. Yeni nesil konsept parklarımız mevcut.

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM BAHÇELERİ

Pandemi sürecinde üreten toplumun önemini bize bir kez daha hissettirdi. Biz de hem bu üretim toplumu bilincini hem de yardımlaşma ruhunu güçlendirmek için Yaşam Bahçesi projesini hayata geçirdik. Her mahalleye bir bostan hedefiyle çıktığımız yolda ilçemize iki Yaşam Bahçesi kazandırdık. Diğer mahallerimizde de Yaşam Bahçeleri oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BEYLİKDÜZÜ AFET KOORDİNASYON MERKEZİ

Dereağzı Mahallesi’nde yapımı devam eden merkezin içerisinde ‘afet koordinasyon toplantı salonu, küçük salon, planlama alanı, afet döneminde bin kişi yemek kapasiteli mutfak, telsiz odası ve depo’ gibi bölümler bulunuyor. Toplam 3 bin 500 m2 alana sahip merkezin inşaat alanı 2 bin 500 m2.

SU PARK

Su Park, Yaşam Vadisi 2. etabın güzelliğine güzellik katacak bir projemiz. Ziyaret edenlere, suyun hikayesini anlatacak, suyun yağmur gibi çeşitli hallerini deneyimleme imkanı sunan müze, İSKİ ve DSİ’den temin edilecek kullanılmış temiz su altyapı malzemelerinden imal edilecek. İçerisinde su oyunları alanı, su kütüphanesi ve su konulu sergi alanları yer alacak.

BEYLİKDÜZÜ SOSYAL, KÜLTÜREL, SPORTİF AKTİVİTELER MERKEZİ

Adnan Kahveci Mahallesi’ne kazandıracağımız merkez, 5 bin 765 m2 alan üzerinde hizmet verecek. Merkez ‘performans sahnesi, gösterim alanı, sanat atölyeleri, sergi alanı, tematik eğitim sınıfları, kafe, çocuk parkı, spor alanı ve yeşil alanları’ ile Beylikdüzü’nün kültür sanat hayatına yepyeni bir soluk getirecek.

ATATÜRK BULVARI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ

Bu proje ile hem bölgenin otopark ihtiyacının karşılanması hem de yeni sosyal ve kültürel merkez alanlarının bölgeye kazandırılması hedefliyoruz. Proje kapsamında alt kotta yaklaşık bin araçlık yer altı otoparkı planlanırken; otopark üstü alan ise kent meydanı olarak düzenleyeceğiz. Düzenleme kapsamında bulvarın ismine yakışan Atatürk Silüeti’ni de ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

KAPALI PAZAR ALANLARI

Başta Yakuplu, Cumhuriyet, Barış, Gürpınar Mahalleleri olmak üzere tüm ilçemizde kapalı Pazar yerleri inşa edeceğiz. Bu proje ile kent içi dağınık halde bulunan pazar yerleri, kapalı pazar alanlarına dönüştürülecek. Bu sayede her türlü hava şartla rında kullanılabilecek, düzenli ve modern yapılar ile sosyal yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Ayrıca pazar olmadığı günlerde bu alanları çeşitli spor aktivitelerinin yapılmasına olanak sağlayacak şekilde planlıyoruz.

YAKUPLU, YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Bölgedeki toplumsal ihtiyaca cevaben; sosyal yaşamı güçlendirmek, otopark sorununu çözmek, yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere geliştirdiğimiz bir dönüşüm projesi. Bu proje ile kamusal alan algısını güçlendirmek, kaliteli yaşam alanları oluşturmak ve mevcut sorunlara çözüm üretmeyi hedefliyoruz.





BEYLİKDÜZÜ GENÇLİK MERKEZİ

Gençlerin yaşadıkları ilçe ile olan sosyal bağlarını güçlendirmeyi; istek ve yenilikçi fikirlerine destek olup yön göstermeyi; çeşitli eğitim faaliyetleri ile vizyonlarının gelişmesine olanak sağlamayı hedefleyen yapı dizilerinden biri.

YAKUPLU KÜLTÜR MERKEZİ

Hazırlanan proje Yakuplu köy içi bölgesine doğrudan bağlantılı olup kültür merkezi, zemin ticaret ve açık alan fonksiyonları ile Yakuplu’nun sosyal-kültürel hayatına yeni bir dinamik katacak.

ATLETİZM PİSTİ, GÜRPINAR STADI VE ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI

Her alanda gelişimi destekleyen projeler üretme hedefiyle tasarladığımız Atletizm pistinde sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik planlamalar yapıldı ve destekleyici birimler ile bölge yaşamına katkı sağlanmasını hedefliyoruz. İlçenin pek çok yerinde planlanan kapalı spor alanları, konaklama ve yönetim birimleri, sosyal alanları ve toplantı salonlarıyla kent içi aktif yaşamının önemli bir parçası haline gelmesi ve. Gürpınar stadının günümüz koşullarına uygun bir şekilde modernize edilmesi de bir diğer hedefimiz.

ÖĞRENCİ YURT BİNASI

Adnan kahveci mahallesinde yaklaşık 12000 m2 alandan oluşan Yurt Binası ve Kültür merkezi 100 kız 100 erkek öğrenciye hizmet verecek şekilde tasarlandı. Ayrıca doktora öğrencilerine özel tek kişilik odalar da aynı binalarında yer alıyor.

“EĞİTİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLDU”

Özellikle vurgulamak istediğiniz mesajınız var mı?

Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim her zaman önceliğimiz oldu. Pandemi döneminin eğitim hayatına olan bu olumsuz etkisini nasıl kırabileceğimizi düşünürken yollarımız Coursera ile kesişti. Aldığımız online eğitim kurs hibesi sayesinde, dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu Coursera ile anlamlı bir işbirliği yaptık. Salgını bir eğitim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden tüm Türkiye’yi kapsayan bir uzaktan eğitim hareketi başlattık. Bu çok özel bir işbirliği çünkü Coursera, dünyada ilk kez bir yerel yönetimle Beylikdüzü Belediyesi ile çözüm ortaklığı kurdu. 23 Eylül’de başlattığımız, tüm Türkiye’yi kapsayan uzaktan eğitim hareketinin hem yurttaşlarımız hem de ülkemiz adına çok güzel sonuçlar doğuracağına tüm kalbimle inanıyorum.

Kurs sonunda, öğrencilerin özgeçmişleri, dünyanın önde gelen 2 bin 400 uluslararası firmasıyla paylaşılıyor. Coursera’yla yaptığımız iş birliği ile Beylikdüzü’ndeki gençlerin yanında, Türkiye’deki gençlere de büyük bir katkı sunacağımızı düşünüyorum. Gençlere maksimum düzeyde iş imkanı sağlayabileceğimiz imkanlar, gençlerin kendilerini yetiştirebileceği, dijital gelişimi yaşayabileceğimiz ortamlar oluşsun istiyoruz. Bu iş birliği ile olumlu bir değişim yaratma çabası içindeyiz. Uluslararası bağlantılarımızı da maksimum düzeye çıkarma gibi bir amacımız ve niyetimiz var. Kurs kayıtlarının başladığı 23 Eylül’den bu yana, 100 bin kişinin hayatına etki etmiş durumdayız. 7 bin 500 kursiyerimiz kurslarını tamamlayarak sertifikaları aldı bile…