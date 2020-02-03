Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyüyecek

“Türkiye ekonomisinde 2020, ‘ince ayar’ yılı olacak. Gıda sektöründen bankacılığa, istihdamdan finansa kadar pek çok alanda değişimin yaşanacağı 2020 yılında enflasyon tek haneye inecek ve en önemlisi Türkiye ekonomisinde yüzde 5 oranında büyüme kaydedilecek.”

Türkiye ekonomisi açısından 2019 kuşkusuz zor bir yıl oldu. 2020’ye ise ‘umut yılı’ gözüyle bakılıyor. Gerek ekonomi ve piyasa uzmanları gerekse iş dünyası ekonominin 2020’de yükseliş trendine gireceği görüşünde birleşiyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ‘2019 Yılı Değerlendirme’ toplantısında açıkladığı tedbirler ve projeler de bu görüşü destekliyor. Türkiye ekonomisinde 2020, ‘ince ayar’ yılı olacak. Gıda sektöründen bankacılığa, istihdamdan finansa kadar pek çok alanda değişimin yaşanacağı 2020 yılında enflasyon tek haneye inecek ve en önemlisi Türkiye ekonomisinde yüzde 5 oranında büyüme kaydedilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020’de ekonomide açıklanan yüzde 5’lik hedefin uçuk kaçık bir hedef olmadığını söylüyor. Yani bu hedefin ulaşılabilir olduğunun altını çiziyor.

Bakan Berat Albayrak, istihdam üzerinde ekstra çalışmalarının olduğunu söyleyerek, “2020 tek haneli enflasyona girilen bir yıl olacak. Kurda stabilizasyon sağlandı. Kur şu olacak demek doğru değil ancak rekabetçi bir kur olmalı. Bu yıl çok daha fazla değişim hamlesi göreceğiz. Erken seçim söylemi iyi niyetli değil; 5 senede 8 seçim geçirdik. Türkiye seçim yorgunu. İktidarın gündeminde böyle bir şey yok" diyor.

“EN ÖNEMLİ ÇIPAMIZ EKONOMİK DEĞİŞİM”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

- Türkiye'nin yüzde 5 büyümesi uçuk kaçık bir hedef değil.

- Bugüne kadar kur hedefi vermedim vermeyeceğim, ancak Türk Lirası rekabetçi bir kur olmalı.

- SPK, BDDK düzenlemesi paketi ile sermaye piyasalarını büyütmeye çalışacağız, farklı adımlar atacağız.

'TÜKETİCİ KREDİLERİNDE ÖTELENMİŞ TALEP VAR”

- Zorunlu karşılık özelinde çok dinamik bir 2020 olacak.

- 2020 ince ayarın yapıldığı yıl olacak.

- Ocak ayı üretim ve ihracat açısından iyi gidiyor.

- İhracat geçen yıl büyümeye pozitif katkı verdi, bu yıl baz etkisine bağlı olarak dengelenme sürecinde olacak ancak yerinde müdahaleler ile pozitif katkı vermeye devam edecek.

- Türkiye artık yüzde 10 cari açık veren bir ülke olmayacak.

'BAŞKA SEKTÖRLERDE DE VERGİ İNDİRİMİ OLABİLİR'

- Vergi indirimlerinde ekonomiye toplam katkı temelinde sektörleri değerlendiriyoruz. Başka sektörlerde de indirim olabilir ancak doğru şekilde inceleyerek bakıyoruz.

- KGF, teminat ipotek açığı olan alanlarda kullanılabilir bu konuda çalışmalar yürütüyoruz, düzenleme içi piyasa düzenleyici kuruluşlar çerçevesinde çalışmalar yürütüyoruz.

- Dengelenme sürecinin kazanımlarını 2020'de istihdam alanında güçlü şekilde göreceğiz.

- İstihdam özelinde bazı ekstra çalışmalarımız var, 2020'de belirlediğimiz rakamdan daha iyi bir performans göstereceğiz.

- Hal yasasında farklı bir çalışma yürütüyoruz, piyasa temelinde çözüm üreteceğiz.

- Rekabet Kurumu'nun bankacılık sektörü incelemesi konusunda bilgi sahibi değilim.

- Ekonomide değişim tamamlanmadı daha yeni başladı, kamuda başladı özel sektörde başlıyor bütünleşik bir şekilde bu resim ortaya konmalı.

- Doğrudan yabancı sermaye girişi uzun yıllardır bir sistematiğe oturdu, 2019'u 10-15 milyar dolar ile kapattık.

- Yabancı yatırımı için 2020 ve sonrasında daha cazip bir ülke olacağız.

- Doğrudan yabancı sermaye girişi açısından kazan kazan bir ilişki bize göre daha sağlıklı, Türkiye'ye gelen, inanan yatırımcı kazanıyor.

- Sicil affında toplumun tamamının yararını gözeten bir çalışma yürütülüyor.

- Küresel riskleri her zaman masanın üzerinde tutmalıyız, bu risklere hazırız, süreci sağlıklı şekilde geçirmek için tam teyakkuz halindeyiz.

- Kritik bir 1,5 yılı geride bıraktık, 2020 toplum için kesinlikle daha iyi bir yıl olacak, ancak sürecin paydaşları açısından zorlu bir yıl olacak herkes buna hazırlıklı olmalı.

- Amacımız katma değeri yüksek alanlara, sektörlere kanalize olmak.

- Önümüzdeki yıllarda petrol ve doğal gaz bulunması açısından pozitif haberlerle karşılaşılacak.

- Petrol ve doğal gaz haberlerinin, değişim dönüşüm sürecini tamamlandıktan sonra gelmesi daha faydalı ve güzel olur.

- Dolar mevduatlarının çözülmesi güven ve küresel etkilerle ilişki, bu olduğunda elleri yanmaya başlayacak.

“HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDE SEÇİM YOK”

- Bankacılık sektöründe kültür değişiminin oturması zaman alacak.

- Değişimi hızlı olan bankalar daha fazla pozitif ayrışacaklar.

- Bilanço büyüklüğünde ilk 10 banka listesinde değişikliğe şahit olacağız, Vakıfbank ilk 3 içinde yer alabilir.

- Dolar mevduatlarının çözülmesi güven ve küresel etkilerle ilişkili, bu olduğunda elleri yanmaya başlayacak.

- Asgari ücrette iyileşme daha ileriye taşınmalı 2020'de ekonomide iyileşme oldukça alt gelir grubuna yansıyacak.