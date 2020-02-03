“Sanayi 4.0 için ideal çözüm sunuyoruz”

“Endüstriyel açık ağ çözümleri sunmak üzere geliştirilen CC-Link IE TSN’de gigabit bant genişliği, ‘Zaman Duyarlı Ağ’ teknolojisiyle birleştirildi.”

Sanayi 4.0 evresinde her geçen gün kişiselleşen tüketici ihtiyaçlarının hızlı ve verimli bir şekilde karşılanması için akıllı fabrikalar gittikçe daha önemli hale geliyor. Akıllı üretimin temelini ise müşteriden tedarikçiye kadar tüm süreç boyunca yüksek hızlı haberleşme ve kontrol oluşturuyor. Bu noktada devreye giren Asya’nın önde gelen açık endüstriyel haberleşme platformu CC-Link; Avrupa, Amerika veya başka bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere Asya’ya açılmak ya da bu pazardaki işlerini büyütmek konusunda büyük avantaj sağlıyor. CC-Link uyumlu ürün üreticileri ve CC-Link kullanıcılarını aynı çatı altında toplayan CLPA (CC-Link Partner Association), Asya'ya Geçit Kapısı Programı ile üyelerini ürün geliştirme, uyumluluk ve pazarlama konularında destekliyor.

Sanayi 4.0 sürecinde robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerektiğine dikkat çeken CLPA Türkiye Müdürü Tolga Bizel, merkezi Japonya’da bulunan CLPA’nın temel teknolojisi olan CC-Link IE’nin otomasyon alanında dünyanın ilk ve tek gigabit hızında çalışan açık endüstriyel haberleşme platformu olarak Sanayi 4.0 uygulamaları için ideal çözüm sunduğunu belirtti.

ÜRETİM SİSTEMLERİNDE GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM

CC-Link IE’nin ilk 1Gbps Ethernet tabanlı açık endüstriyel ağ olarak 2007 yılında hayata geçirildiğini söyleyen Tolga Bizel, sözlerine şöyle devam etti: “CC-Link IE genel giriş/çıkış kontrolü olarak başladıktan sonra CC-Link IE TSN ile birlikte hareket ve emniyet kontrolü de eklenerek uygulamanın fonksiyon ve kapsamı genişletildi. Zaman paylaşımı metoduyla farklı protokolleri birleştiren standart Ethernet’in geliştirilmiş versiyonu olan Zaman Duyarlı Ağ (TSN) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olan CC-Link IE TSN, üst düzey IT sistemiyle entegre edildiğinde ve diğer açık ağlarla birleştirildiğinde dahi üretim iletişimi katmanında gerçek zamanlı iletişim sağlayan TSN teknolojisini destekliyor.’’

CLPA TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ SANAYİCİLERE DESTEĞE HAZIR

CLPA üyelerinin hiçbir ücret ödemeden CC-Link ile ilgili en güncel teknolojik bilgilere erişebildiğini vurgulayan Tolga Bizel, Sanayi 4.0’a uyumlu dünya standartlarında akıllı üretime adım atmayı hedefleyen şirketleri detaylı bilgi almak için CLPA Türkiye temsilciliği ile iletişime geçmeye davet ediyor.