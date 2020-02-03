Lojistik Dosyası: Tehlikeli Madde Taşımacılığı

EMRE ELDENER - UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili olarak hedeflenen kriterlere sahada tam anlamıyla ulaşıldığını söylemek mümkün olmasa da bu konudaki eğitimlerin ve insan kaynağının her geçen gün daha ileriye taşındığı görülüyor.

Dünyada sanayileşmenin artması ile beraber tehlikeli maddelerin kullanımında bir artış gözlemleniyor. Patlayıcı, yakıcı, yanıcı, zehirli ve radyoaktif gibi özelliklere sahip olan bu maddelerin çevreyle olan en ufak bir teması bile ciddi boyutta sağlık ve çevre problemlerine sebep olabiliyor. Özellikle tehlikeli maddelerin taşınmasında olası sağlık ve çevre problemlerini engellemek için doğru belgeleme, doğru elleçleme ve doğru taşıma yapılması önem arz etmekte olup gönderici alıcı, elleçleyen, taşıyan, dolduran ve boşaltan başta olmak üzere taşımanın tüm süreçlerinde yer alan aktörlerin gerekli mevzuatlara uygun faaliyet göstermeleri gerekiyor. Bu bağlamda da tehlikeli madde taşıyan tüm aktörlerin belirlenmesi, bilinçlendirilmesi ve süreçlerin iyi anlaşılıyor olması lazım.

ATİLLA YILDIZTEKİN - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetim Danışmanı

AKARYAKIT KARA TANKERLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

Karayollarında akaryakıt taşımacılığı, taşımacılığın en zor iş kollarından birisi. Araçlar, çevreye olan olumsuz etkileri, yaratacağı risklerin önlenmesi için belli özelliklere sahip olmalı. Yapılan taşımacılık da denetimlere tabidir.

Denetimlerde birçok belgenin alınmış olması ve sürücü yanında kopyalarının bulunması gereklidir. Öncelikle taşıtlar için ADR uygunluk belgesi aranmaktadır. Tehlikeli maddeler listesinde, ADR’de tanımlanan Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında ayrıca tehlikeli maddelerin karayoluyla taşınması hakkında yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisinin sürücü yanında olması gerekmektedir.

GÜLŞEN YEŞİLDAĞ YELKENKAYA – Lojistik Danışmanı

TEHLİKELİ MADDELERİN DEPOLANMASI

Taşıma araçlarında olduğu gibi, tehlikeli madde depolanacak tesislerin belli kurallara uygun işletilmesi gerekiyor. Ayrıca sözkonusu uygunluğun belgelenmiş olması zorunlu.

Tehlikeli maddeler, karayolu taşımacılığında dokuz farklı gruba ayrılmaktadır. Her bir grup farklı etiket ve işaretlerle belirtilmektedir ve bu maddeler farklı tehlike, risk özelliklerine sahiptir. Bundan dolayı farklı nakliye ve farklı depolama uygulamalarına tabi tutulmaktadır. Özelliklerinden dolayı; dikkatsizlik ve kaza sonucunda, çevre güvenliğini, insanları, canlıları ve genel güvenliği tehlikeye atan maddeler olarak tanımlanmaktadır.

NİYAZİ İLTER - Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri

SEKTÖRÜN YÜZDE 85’İNİ TEMSİL EDİYORUZ

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulan Petrol Sanayi Derneği (PETDER) olarak sektörün yaklaşık yüzde 85’ini temsil ediyoruz.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kuruldu. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, ExxonMobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ, Shell, Shell & Turcas, Total ve TP PETDER üyesi kuruluşlar. PETDER sektörün yaklaşık yüzde 85’ini temsil ediyor.

CEM KUMUK – Lojistik Yönetim Danışmanı

ADR VE BİZ...

ADR standartlarının pratikte hayat bulabilmesi için o kadar çok yapacak iş var ki… Konunun paydaşlarına baktığımızda devlet üzerine düşeni yapmış ve yönetmelik anlamında taşımacılık alanında gerekli çalışmaları tamamlamış görünüyor. Yük sahipleri de öyle.

Avrupa ülkeleri ile beraber Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerin de taraf olduğu Uluslararası Karayollarında Tehlikeli Maddelerin Taşınması ile ilgili Avrupa Sözleşmesi 1968 yılında Cenevre’de imzalanmıştı. Türkiye bu sözleşmeye 2010 yılında imza koymasına rağmen bu konuda yönetmelik ve altyapıya yönelik yeterli düzenlemeler gerçekleştiremediği için 2019 yılına kadar uygulamaya geçilemedi. Bu alanda son yönetmelik düzenlemesi 24 Nisan 2019’da yapıldı ve görünürde artık geriye bu koşulları sahaya yansıtmaktan başka yapılacak bir şey kalmadı gibi görünüyor.

Reysaş Lojistik ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven:

“2020’DE YÜZDE 20 ORANINDA BÜYÜMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Reysaş Lojistik ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, “Yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, otel işletmeciliği, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği, tarım hayvancılık, GES Tesisleri ve depolama hizmetleri ile 2019 yılını yaklaşık yüzde 20 büyüyerek kapatan şirketimiz, 2020 yılını da yine yaklaşık yüzde 20 oranında büyümeyi hedefliyor” dedi.

Reysaş Lojistik ve Ticaret AŞ, yurtiçi ve yurtdışı taşımacılık, uluslararası ve yurtiçi demiryolu taşımacılığı, otel işletmeciliği, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği, tarım hayvancılık, GES Tesisleri ve depolama hizmetleri ile 2019 yılını yaklaşık yüzde 20 büyüme rakamıyla kapattı. Reysaş Lojistik ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, lojistik sektöründe 2019 değerlendirmeleri ve 2020 hedeflerinin yanı sıra tehlikeli madde taşımacılığında gerçekleştirdikleri yatırımları Ekovitrin’e anlattı.

SCANIA’DAN İLK LNG’Lİ FİLO TESLİMATI

Scania, Türkiye’nin ilk LNG filo teslimatını gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Acapet 7 adet, Havi Lojistik ise 1 adet LNG’li Scania’yı törenle teslim aldı.

Scania, Acapet’e 7 adet, Havi Lojistik’e ise 1 adet LNG’li Scania’yı törenle teslim etti. Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu ve Scania Genel Müdürü İlhami Eksin tarafından teslim edilen araçları Acapet adına kurucu ortaklar Önder Aytekin ve İbrahim Aytekin, Havi Lojistik adına ise Ülke Müdürü Erdem Sözvar, Dağıtım Merkezi Müdürü Turgay Erözyürek, Nakliye Şefi Mete Yılmaz ve Filo Koordinatörü Hüseyin Sarp teslim aldı.

Tehlikeli madde Taşımacılığı Dosyası Ekovitrin Şubat sayısında. Okumak için tıklayın...