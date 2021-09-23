banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Su canavarları denizi istila etti

Güncel 23.09.2021, 16:32
Su canavarları denizi istila etti
1/13

Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımlarını kaplayan 'su canavarı' olarak bilinen su sümbülleri, bugün yaşanan sağanak yağış sonrası nehrin denize döküldüğü bölgeyi istila etti.