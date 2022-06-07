Tümay MERCAN

"Akıllıca yönetilen firmalar, süreçlerini stajyer almak ve yetiştirmek için düzenleyip sonrasında muazzam bir insan kaynağı oluşturup Ar-Ge’lerini geliştiriyorlar. Stajyer ile kazan-kazan stratejisi oluşturuyorlar.”

İşletmelerin birçoğu birkaç yıl tecrübeli eleman arıyor. Yani “başkası yetiştirsin ben hazıra konayım” diyor. Diğer taraftan da gençlerin mesleklerinde iyi yetişmediğini söylüyor. Demezler mi “buyurun, yetiştirin?”. Gençleri stajyer olarak alın, güçlendirin ve birlikte uzun yıllar yol alacak insan kaynakları stratejilerini oluşturun. Ama bunlar zaman alacak, kafa yoracak işler. Ne gerek böyle yapmaya? “Al hazır yetişmiş elemanı, kazanacağın paraya bak” değil mi? İşte bu yüzden herkes bir başkası meslek sahibi gençleri yetiştirsin, istiyor. Ve “armut piş, şirketime düş” durumunu bekliyor. Ama herkes böyle düşününce gençler yetişemiyor, işi tam öğrenemiyor. Okullarda teori, mantık ve iş hayatı için bilgiler verilir ama staj/uygulama şarttır. İş başı uygulaması olmadan bilgi pekişmez. İnsanın doğal öğrenme süreci bu. Akıllıca yönetilen firmalar, süreçlerini stajyer almak ve yetiştirmek için düzenleyip sonrasında muazzam bir insan kaynağı oluşturup Ar-Ge’lerini geliştiriyorlar. Stajyer ile kazan-kazan stratejisi oluşturuyorlar. İletişim, mühendislik, sağlık bilimleri, havacılık ve uzay bilimleri, diş hekimliği fakültesi olmak üzere 5 farklı fakültede derse giriyorum. Staj yapan öğrencilerim stajda kendilerine “değer” verilmişse daha umutlu ve motivasyonlu oluyorlar. Beyin hücreleri çoğalmış oluyor. Kendilerine güven geliyor, ülkelerine daha çok bağlanıyorlar.

ULUSAL STAJ PROGRAMI’NA DAHİL MİSİNİZ?

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi gençlerin staj sorununu çözebilmek için bir sistem oluşturdu. Gençlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ulusal Staj Programı (USP) başlattı. Başarılı bir şekilde de devam ediyor. Stajyer olmak isteyen gençler, https:// kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami linkinden kayıt olarak başvurularını yapıyorlar. Başvurular öğrencilerin okuduğu bölüm ve stajdan sorumlu danışman hocasına gidiyor. Staj ile ilgili belgeler incelenip danışman tarafından ilk elemeden geçirildikten sonra sistem tarafından stajyer- firma eşleşmesi yapılıyor. İşverenler öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden, söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi gönderiyorlar. Programa başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlendiriliyor. Öğrenciler zaten sisteme okudukları bölümleri tarafından yönlendiriliyorlar. Kamu kurumları stajyer kabul ediyorlar. Özel sektörün de yoğun olarak bu konuda talepkar olması bekleniyor. Ülkemiz gençlerini mesleki olarak yetiştirmek, güçlendirmek, işletmelerin sürdürülebilirliği açısından bu şart. Özellikle KOBİ’ler stajyer alma konusunda çokça talepkar olmalı. Stajyeri “yük” değil, “değer” olarak gören KOBİ’ler kazanıyor ve kazandırıyor. KOBİ’lerin “hep bana, hep bana” mantığından vazgeçmesi gerekiyor.

STAJYER DOSTU KURUMLARA ÖDÜL CİBİKO

Staj Kapısı sistemine dahil olan, stajyere değer veren, güçlendiren, iyi ağırlayan, paydaş olarak gören firmalara ödül var mı? Duymadım. Yoksa olmalı. Hem firma hem staj sistemi hem de stajyer için özendirici olacağını düşünüyorum. Kriterleri belirlemek zor değil. İşletmelerin KOBİ’lerin yapısına, çalışan sayısına, sektörüne göre kriterler belirlenerek hem özendirme hem de ödüllendirme faydalı olur diye düşünüyorum. “Stajyer Dostu Firma” belgesi firmaları toplum nezdinde olumlu algılatacak, olumlu imaj oluşturacaktır. Elbette devamını getirmek ve içini doldurmak şartıyla. Yani burada da firmalar için “akıllı sürdürülebilirlik” şart. Ayrıca firmalar sistemin ihtiyaçlarının belirlenmesi, aksaklık varsa giderilmesi için önerilerde de bulunmaktan çekinmemeli. Yapılan her iş ülkemizin gelişmesi içindir.

KOBİ’LER STAJYER ALINIZ

Değerli KOBİ’lerimiz, sizler işlerinizde çok tecrübelisiniz ama tıkanma noktasındasınız. Yeni fikirlere, taze beyinlere ihtiyaç var. Sizin tecrübenizle stajyer gencin enerji ve bilgisini bir araya getirdiğimizde ülke olarak çıkış noktasını yakalarız. Değerli KOBİ’lerimiz kendi çocuklarınızdan fayda görmüyor olabilirsiniz. Ülke gençleri hepimizin çocukları. Kendi alanınızda eğitimli, heyecanlı gençlere fırsat tanıyınız. Siz KOBİ’ler ülke kalkınmamız için son derece önemlisiniz ama yenilenmezseniz 5- 10 yıl içinde yok olacaksınız. Yazık değil mi verdiğiniz bunca emek, mücadele ve yıllarınıza. Çoğunuz işinizi büyütmek, bu hale getirmek için sağlığınızı hiçe saydınız, saçları ağarttınız, gecenizi gündüzünüze kattınız. Yeni nesil bu zamanda bu kadar zaman kaybetmemeli. Dünya hızla başka yerlere gidiyor. Gelin bu fırsattan yararlanın ve gençlerle iş birliği yapın, ortak olun, paydaş olun. Değer verin, değer görün. Etik ilkelerinizi aktarın. Bilgileriniz sizinle toprak olup gitmesin. Hepimiz ülkemiz için, toprağımız için varız. Elbette sözümüz ülkesini seven, gelişmesini isteyen, ülkesini her şeyin üstünde tutan KOBİ’lerimiz için. Sözün özü; KOBİ’ler gençlere yatırım yapın, kendi yatırımınızı gençleştirin, güçlendirin, geleceğe hazırlanın. Hiçbir KOBİ’miz emeğinin boşa gitmesini hak etmiyor. Ülkemiz ve ekonomimizi birlikte geliştireceğiz. Ne varsa kendi insanımızda var.