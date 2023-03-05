Zvonimir Boban’dan ’Omuz Omuza’ kampanyasına destek

Eski Hırvat futbolcu Zvonimir Boban, depremzedelere destek amacıyla başlatılan ’Omuz Omuza’ yardım kampanyasına destek çağrısında bulundu.

Kariyerinin büyük bir kısmını İtalyan ekibi Milan’da geçiren Hırvat eski futbolcu Zvonimir Boban, depremzedeler için başlatılan ’Omuz Omuza’ yardım kampanyasına kayıtsız kalmadı. Boban, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’deki dostlarımız çok zor günler geçiriyor. Sadece dualarımıza dahil etmekle kalmayalım. Depremzedelere yardım etmek için bu kampanyaya katılalım" şeklinde konuşarak, kampanyaya destek çağrısında bulundu.