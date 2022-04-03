Zorlu Maçta kazanan Yok! Trabzonspor 1 - Beşiktaş 1 (Maç Sonucu)

Trabzonspor - Beşiktaş maçı 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny

Beşiktaş: Ersin, Montero, Welinton, Vida, Rosier, Can, Josef, Rıdvan, Ghezzal, Alex, Batshuayi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, dev karşılaşma başladı.

5' Ghezzal uzaklardan şansını denedi ancak çerçeveyi bulamadı.

7' Dorukhan'ın pası kısa düştü, Teixeira kaptı topu ve hızla ceza alanına girdi ancak Dorukhan hatasını telafi ederek müdahalede bulundu, top Uğurcan'da kaldı.

9' Ghezzal sağ kanattan vurdu savunmadan seken topa yay üzerinden Josef gelişine vurdu ancak üstten aut.

DJANİNY BOMBOŞ POZİSYONDA VURAMADI!

17' Abdülkadir sağ kanattan içeri ortaladı, Djaniny bomboş pozisyonda göğsüyle kontrol ettiği topa ayağının kayması sonrasında vuramadı.

23' Bakesetas çok uzaklardan vurdu ancak şutu isabetsiz.

24' Josef ceza yayında topu önünde buldu, gelişine vurdu ancak iyi bir şut değil. Aut.

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

28' Beşiktaş hızlı geldi, Puchacz'ın müdahalesiyle top Trabzonspor'da kaldı. Batshuayi de bu pozisyonda yerde kaldı. Zorbay Küçük, VAR'ı dinledi ancak penaltı kararı çıkmadı.

38' Visca sağ kanattan korneri kullandı, Denswill kafayı vurdu ancak üstten aut.

41' Ghezzal orta alandan serbest vuruşu kullandı, Vida kafayı vurdu, Uğurcan çıkardı.

45' İlk devrenin sonuna +2 ekleniyor.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

49' Ghezzal ceza sahası son çizgisi üzerinden endirekt serbest vuruşu kullandı, top Bakasetas'tan oyun alanına döndü. Seken topa Rıdvan vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

GOL!

56' Hüseyin Türkmen kendi yarı sahasından, savunma arkasına sarkan Cornelius'a harika bir uzun top attı. Danimarkalı golcü, kaleci Ersin'in açıldığını görünce aşırtma vuruşunu yaptı ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

PENALTI!

68' Ghezzal sağ kanattan ceza sahası içine girdi ve Abdülkadir Ömür'ün müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.

PENALTI KAÇTI!

69' Beyaz noktanın başına geçen Batshuayi topu direğe nişanladı.

GOL!

71' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal sağ kanattan bindiren Rosier'in önüne bıraktı topu, Fransız oyuncu ayağının dışıyla vurdu ve Uğurcan'ı mağlup etti. Skor şimdi 1-1!

KIRMIZI KART!

80' Siopis-Larin mücadelesinin ardından Larin, Siopis'e fiziksel temasta bulundu, hakem Zorbay Küçük, Kanadalı yıldıza kırmızı kart gösterdi. Beşiktaş 10 kişi!

90' Maçın sonuna +7 ekleniyor.