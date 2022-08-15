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Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş’ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Spor 15.08.2022, 11:30
Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş’ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk yaptığı açıklamada geçen sezon Batman Petrolspor’dan transfer edilen stoper oyuncusu Ömer Can Öndaş’ın takımda mutsuz olduğunu belirtmesi üzerine karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etti. Öztürk, takımdan ayrılan Ömer Can Öndaş’ın yerine daha Ergene Velimeşespor’da oynayan stoper Emre Taysı ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

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