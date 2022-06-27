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Zonguldak Kömürspor, Aykut Emre Yakut’la sözleşme yeniledi
Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut’u kadrosuna kattı.
Spor 27.06.2022, 16:58
Zonguldak Kömürspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut’u kadrosuna kattı.
TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Aykut Emre Yakut’la yeniden anlaştı. Yakut, kente gelerek, A.Ş. Başkanı Hakan Hürfikir’in de katılımıyla 1 yıllık sözleşme imzaladı.