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Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

Milan'ın 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic, beyaz perdeye çıkıyor. İsveçli oyuncu, Asterix ve Obelix: İpek yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak.

Spor 08.04.2021, 16:38
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Zlatan Ibrahimovic oyuncu oluyor

Lebron James'in Space Jam 2 filminde başrol oynamasından sonra Zlatan Ibrahimovic de film sektörüne adım atıyor.

ANTİVİRÜS ROLÜNÜ CANLANDIRACAK

İsveçli yıldız, Asterix ve Obelix: İpek Yolu filminde Antivirüs karakterini canlandıracak. 39 yaşındaki oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımla yeni projesini kamuya duyurdu.

Film gelecek yıl vizyona girecek.

(Ensonhaber)

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