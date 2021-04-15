Zlatan Ibrahimovic futboldan 3 yıl men edilebilir

İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Zlatan İbrahimovic'in başı büyük dertte. İsveç basınından Aftonbladet'in haberine göre; 39 yaşındaki oyuncunun Malta merkezli bir bahis şirketinin ortağı olduğu tespit edildi. Şirket CEO'su Erik Skarp'ın, İbrahimovic'in şirkette yüzde 10 hisse sahibi olduğunu doğruladığı belirtildi. Bu gelişme sonrası tecrübeli futbolcu, etik kuralları çiğnediği gerekçesiyle FIFA tarafından 3 yıl futboldan men cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Milan'da oynayan süper yıldız, "Kendimi çok daha genç hissediyorum. 2 veya 3 sene daha forma giymeyi hayal ediyorum" demişti. Futbolcuların bahis oynamasını ya da şirketlerde hisse sahibi olmasını yasaklayan FIFA, böyle bir durumun ortaya çıkması halinde oyuncuya para cezası ile birlikte 3-4 yıl futboldan men cezası uyguluyor.

(Fanatik)