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Ziya, Yatabare ve Fajr ligdeki ilk golünü attı
SİVASSPOR’UN DENEYİMLİ OYUNCULARI ZİYA ERDAL, MUSTAPHA YATABARE VE YENİ TRANSFER FAYÇAL FAJR, KAYSERİSPOR MAÇINDA ATTIKLARI GOLLERLE BU SEZONUN İLK KEZ RAKİP FİLELERİ HAVALANDIRDI.
Spor 17.10.2020, 18:47
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DG Sivasspor’un deneyimli oyuncuları Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve yeni transfer Fayçal Fajr, Kayserispor maçında attıkları gollerle bu sezonun ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig’de Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor’da Ziya Erdal, Mustapha Yatabare ve Fayçal Fajr rakip fileleri havalandırdı. Müsabakaya ilk 11’de başlayan kaptan Ziya, 28. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti. Tecrübeli oyuncu Yatabare’de 60. dakikada ağları sarsarak ligdeki ilk golünü attı.
Maça ilk 11’de başlayan yeni transfer Fayçal Fajr ise siftah yaptı. Maçın 83. dakikasında topu ağlara gönderen Fajr ilk golünü Kayserispor’a atarak büyük sevinç yaşadı.
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