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Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 5 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Spor 21.12.2022, 23:10
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 5 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını bir üst tura yazdırdı.
Kupada 5. Tur yarın oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5
Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0
Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2
Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0
Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2