Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 6 takım adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 6 takım adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekibi İstanbulspor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan maçlarla başladı. 6 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor, MKE Ankaragücü, Sivasspor, Antalyaspor, Başakşehir ve Fenerbahçe mücadelelerde sahadan galibiyetle ayrıldı.
5. Tur’da yarın 5 karşılaşma oynanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 2
MKE Ankaragücü: 2 - Tuzlaspor: 0
D.G. Sivasspor: 5 - Esenler Erokspor: 2
F.T. Antalyaspor: 1 - Manisa FK: 0
Medipol Başakşehir: 3 - Göztepe: 1
Fenerbahçe: 3 - İstanbulspor: 1