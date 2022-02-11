Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde Beşiktaş, Kayserispor ile, Trabzonspor da Antalyaspor’la eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Turkuvaz Medya Merkezi’nde gerçekleşti. Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve son 16 turunu geçen 8 takımın temsilcileri yer aldı. Kuraya Alanyaspor, Beşiktaş, Sivasspor ve Trabzonspor seri başı, Antalyaspor, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor da şeri başı olmayan takım olarak katıldı.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final maçlarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final karşılaşmaları 1, 2 ve 3 Mart’ta, yarı final 1. maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final rövanşları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Türkiye Kupası’nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.

Kura çekiminde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macera 8 takıma kadar geldi. 124 tane maçı idrak ettik. 7 maçımız kaldı. Çok hoş, güzel, heyecanlı maçlar izledik. Sürprizli maçlar izledik. Penaltılara kalan maçla oldu. Tüm maçların da yüzde 40’a yakını uzatmaya gitti. Türkiye Kupası, heyecanlı, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye Kupası, her zaman bu topluma heyecan vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Türkiye Kupası’nda tek maçların sürpriz açık olduğu görülüyor. Bu turnuvada inanılmaz sürprizler oldu. 15 değişik şampiyon olan takımımız var. Bu 8 takımın içinde 3 tane kupayı kazanmış takım var. Futbol bu ülke için yıllardır beri önemli" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final

Trabzonspor - F.T. Antalyaspor

D.G. Sivasspor - Fatih Karagümrük

A. Alanyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Y. Kayserispor

Yarı final

Trabzonspor - F.T Antalyaspor / Beşiktaş - Y. Kayserispor

A. Alanyaspor - Gaziantep FK / D.G. Sivasspor - Fatih Karagümrük