Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maçları tamamlandı ve çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu.

Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2

Fatih Karagümrük: 5 - Konyaspor: 4

Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1

Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4

Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2

Denizlispor: 1 - Trabzonspor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Penaltılarda 3-1)

Kura çekimi yarın

Kura çekimi yarın Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi yarın 14.30’da İstanbul’da yapılacak. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart’ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.