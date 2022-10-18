Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur bugün oynanan karşılaşmalarla başlarken, 1 maç dışında ev sahibi olan ekipler tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. Tur heyecanı başladı. Bugün oynanan 8 mücadelede rakiplerini deviren ekipler adını bir üst tura yazdırdı. 3. turda diğer karşılaşmalar yarın ve 20 Ekim Perşembe günü oynanacak.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 2 - Yeni Mersin İdman Yurdu: 1

Serik Belediyespor: 2 - Batman Petrol Spor: 1

Ankaraspor: 2 - Pazarspor: 1

Altay: 1 - Efeler 09 Spor: 2

Manisa FK: 2 - Eynesil Belediyespor: 2 (7-6 pen.)

Çaykur Rizespor: 3 - Boyabat 1868: 0

Kayserispor: 2 - Iğdır FK: 1

Adana Demirspor: 5 - Adıyaman FK: 0