Ziraat Türkiye Kupası: Yeni Malatyaspor: 3 - Ağrı 1970 Spor: 3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Yeni Malatyaspor, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 sona eren maçta Ağrı 1070 Spor’u penaltı atışlarıyla 5-4 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Yeni Malatyaspor’un atağında ceza sahası içerisinde Philip’in yere düşürülmesi sonucu hakem Gürcan Haspova penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Yakup, düzgün vuruş ile topu ağlara gönderdi. 1-0

53. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak’ın vuruşunda topu uzaklaştırmak isteyen Yeni Malatyasporlu oyuncu Burak ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-1

67. dakikada orta sahada topu kapan Burak’ın ara pasında savunma arkasına kaçan Furkan’ın bekletmeden vurduğu top filelere gitti. 1-2

74. dakikada konuk ekipte Muhammed Emin’in ceza sahası içerisinde Erşan’ın müdahalesi ile düşürülmesi ile hakem bir daha penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltı noktasında başına geçen Murat, topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı. 1-3

80. dakikada Yeni Malatyaspor atağında savunma arkasına atılan topla buluşan Mert Miraç, sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 2-3

88. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza yayına giren Erşan’ın kale içerisine yaptığı ortaya ters kafa vuran Adem, topu kendi kalesine yolladı. 3-3

118. dakikada Yeni Malatyaspor’da Arda, defanstan dönen topa çok sert vurdu top direğe çarparak geri döndü.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Osman Akarsu xx, Yusuf Susuz xx

Yeni Malatyaspor: Ahmet Eyüp xx, Arda xx, Philip xx (Barış dk. 61 x), Burak x, Erşan xx, Rahman x (Ogün dk. 46 x), Atakan x (Jospin dk. 61 xx), Hüseyin x (Doğukan dk. 69 x), Mert xx, Cengizhan x (Aly Malle dk. 77 xx), Yakup xx (Enes dk. 97 ?)

Yedekler: Oytun, Emircan, Kerem, Berat

Teknik Direktör: Hasan Özer

Ağrı 1970 Spor: Göktan xx, Yasin x (Anıl dk. 68 x), Ahmet Emre xx, Adem x, Kıraç xx (Kuban dk. 107 ?), Muhammed x, Burak x (Emre dk. 68 x), Mustafa xx (Taner dk. 58 x), Mahsun x, Murat x, Ahmet Kutlu x (Furkan dk. 59 xx)

Yedekler: Mahsum, Muhammed

Teknik Direktör: Turgay Karatekin

Goller: Yakup (dk. 16 pen.) Mert Miraç (dk. 80), Adem (dk. 88 k.k.) (Y. Malatyaspor), Burak (dk. 53 k.k.), Furkan (dk. 67), Murat (dk. 75 pen.) (Ağrı 1970 Spor)

Penaltılar: Barış, Mert Miraç, Ogün, Doğukan, Jospin (Y. Malatyaspor), Murat, Ahmet, Kuban, Adem (Ağrı 1970 Spor)

Sarı kartlar: Burak, Philip, Yakup, Ogün (Y. Malatyaspor), Adem, Muhammed, Gökhan, Anıl (Ağrı 1970 Spor)