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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan’da
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 19-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Spor 19.03.2022, 17:40
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 19-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmalar şöyle:
19 Nisan Salı:
20.30 Trabzonspor - Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
20 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor - Sivasspor (Bahçeşehir Okulları Stadı)