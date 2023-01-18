Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Ümraniyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor evinde Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Ümraniyespor’un 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Oğuz Gürbulak’ın ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Pozisyonunda devamında kale önünde bulunan Umut Nayir dönen topu ağlarla buluşturdu. 1-0
21. dakikada Mustafa Eser’in kısa düşen geri pasında topu kapan Trezeguet’nin ceza sahası önünde vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kurtardı.
31. dakikada defansın hatasında araya giren Enis Bardhi’nin pasında penaltı noktası üzerinde topu alan Umut Bozuk’un vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Esat Sancaktar xx, Gökhan Barcın xx
Ümraniyespor: Orkun Özdemir xx, Popov xx, Allyson xx, Mustafa Eser xx, Ermir Lenjani xx, Kayra Kartal Yılmaz xx, Oğuz Gürbulak xx, Mrsic xx, Onur Ayık xx, Bettaieb xx, Umut Nayir
Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Isaac Sackey, Valentin Gheorghe, Serkan Göksu, Onur Atasayar, Fatih Yiğit Şanlitürk, Geraldo, Tomislav Glumac, Jesse Sekidika
Teknik Direktör: Recep Uçar
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Hüseyin Türkmen, Vitor Hugo, Arif Boşluk, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Naci Ünüvar, Enis Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok xx
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Siopis, Bakasetas, Evren Eren Elmalı, Djaniny, Maxi Gomez, Peres, Yusuf Yazıcı, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Gol: Umut Nayir (dk. 12) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Mustafa Eser, Bettaieb (Ümraniyespor), Arif Boşluk (Trabzonspor)