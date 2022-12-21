Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda Trabzonspor ile Samsunspor karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Naci Ünüvar’ın ceza sahası dışından sert şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Dönen topu Samsunsporlu oyuncular uzaklaştırdı.

79.dakikada Hamsik’in Umut Bozok’a derinlemesine pasına Samsunspor savunması müdahale etti. Topu kapan Naci Ünüvar, kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

86. dakikada Fofana, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Sert vuruşunda ise savunmaya çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır kontrol etti.

Stat: Akyazı

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Ata Yıldırım xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx (Hugo dk. 46 x), Bartra xx, Gbamin xx (Hüseyin Türkmen dk. 31 x), Eren Elmalı xxx (Arif Boşluk dk. 62 x), Doğucan Haspolat xx, Bakasetas xxx (Marek Hamsik dk. 63 x), Bardhi xx, Naci Ünüvar xxx, Trezeguet xxx (Gomez dk. 77 x), Umut Bozok xxx

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Yusuf Yazıcı, Lahtimi

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Samsunspor: Aykut Özer x, Zeki Yavru x, Alim Öztürk x, Osman Çelik x, Celil Yüksel x, Yusuf Emre Gültekin x (Bedirhan Çetin dk. 46 x), Ali Kaan x, Soner Gönül x, Şener Kaya x (Polat Yaldır dk. 46 x), Laura x (Fofana dk. 62 x), Ahmet Sağat x (Douglas Tanque dk.74 x)

Yedekler: Ali Taha Demir, Sarp, Enes Albak

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Umut Bozok (dk. 9), Naci Ünüvar (dk. 27 ve 79) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Osman Çelik, Soner Gönül, Ali Kaan (Samsunspor)