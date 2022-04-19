Ziraat Türkiye Kupası: Trabzonspor: 1 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Trabzonspor, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmiş oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Peres’in sağ taraftan ortasında Kouassi’nin kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.

58. dakikada Emrah Başsan’ın vuruşunda yerden seken meşin yuvarlağa kaleci Uğurcan Çakır müdahale etti. Sonrasında savunma tehlikeli uzaklaştırdı.

77. dakikada Edin Visca’nın ceza sahası içinden yaptığı ortada Cornelius’un kafa vuruşu kaleci Lung’da kaldı.

87. dakikada Nwakaeme’nin ceza sahası içine gönderdiği topu kale sahası önünde göğüsüyle önüne alan Cornelius, meşin yuvarlağı kaleci Lung’un sağından ağalarla buluşturdu. 1-0

90. dakikada Cardoso’nun sağ taraftan ortasında Thiam’ın kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan’da kaldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, İlker Takpak xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Vitor Hugo xx, Ahmetcah Kaplan x (Dorukhan dk. 66 x), Puchacz x, Siopis xx (Koita dk. 83 ?), Bakasetas xx (Hamsik dk. 71 x), Abdulkadir Ömür xx (Berat dk. 83 ?), Visca xx, Kouassi x (Nwakaeme dk. 66 x), Cornelius xxx

Yedekler: Erce, Yusuf Erdoğan, İsmail Köybaşı, Denswill, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Hosseini xx, Mert xx, Carole xx, Campanharo xx, Emrah xx (Mustafa Pektemek dk. 77 x), Kemen x (İbrahim Akdağ dk. 67 x), Attamah x (İlhan Parlak dk. 90 ?), Thiam xx, Gavranovic xx (Cardoso dk. 76 x)

Yedekler: Bilal, Emre Demir, Uğur Demirok, Mane, Ramazan, Bertolacci

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Cornelius (dk. 87) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Michel Kemen, İbrahim Akdağ, Thiam, Mustafa Pektemek (Yukatel Kayserispor), Bakasetas, Puchacz, Siopis, Hamsık (Trabzonspor)