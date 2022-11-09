Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor: 4 - Adanaspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinde Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor’u 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
12. dakikada defanstan kaptığı topta ani bir şut çıkartan Nuno’nun vuruşunda kaleci Aykut parmak ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
17. dakikada Ali Kaan’ın pasında Tanque 25 metreden vurduğu sert şutta meşin yuvarlak kaleciyi geçerek gol oldu. 1-0
38. defansın arkasına atılan topa iyi hareketlenen Polat, meşin yuvarlağı kaleci Ahmet’in üzerinden filelere yolladı. 2-0
55. dakikada kaleci Ahmet’ten kurtulan Harris’in ortasına iyi yükselen Tanque’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
70. dakikada Tetteh kaleciyle karşı kaldığı pozisyonda kaleci Aykut’u çalımlayamayarak yerde kaldı.
79. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Laura, kaleci Ahmet’i geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Onur Özütoprak xx, Kemal Mavi xx, Cem Özbay xx
Samsunspor: Aykut Özer xx, Şener Kaya x, Berk Taşkın xx, Bedirhan Çetin xx, Enes Albak x, Cihan Kahraman xx (Alper dk. 83 ?), Muhammet Ali Özbaskıcı xx, Ali Kaan Güneren xx (Celil dk. 63 xx), Kadeem Harris xx (Yunus Yıldız dk. 83 ?), Polat Yaldır xx, Douglas Tanque xxx (Laura dk. 63 xx)
Yedekler: Ali Demir, Taha, Ali Ülgen, Yunus Çift
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç x, Miran Ağırbaş x, Yiğithan Güveli x, İbrahim Aksu x, Ferhat Katipoğlu x (Berkan dk. 73 x), Özcan Aydın x (Hakkı dk. 60 x), Enes Sağlık x, Metehan Altunbaş x (Metehan Mollaoğlu dk. 46 x) Mehmet Sefa Etöz x (Hakan dk. 60 x), Pedro Nuno x, Lamin Jallow x (Tetteh dk. 46 x)
Yedekler: Özer, Burak, Hüseyin, Evren,
Teknik Direktör: Önder Karaveli
Goller: Tanque (dk. 17, 55) Polat (dk. 38), Laura (dk.79) (Samsunspor)
Sarı kart: Yiğithan (Adanaspor)