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Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Diyarbekirspor: 0

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MÜCADELESİNDE SAKARYASPOR, SAHASINDA DİYARBEKİRSPOR’U 2-0 MAĞLUP ETTİ.

Spor 05.11.2020, 17:32
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Ziraat Türkiye Kupası: Sakaryaspor: 2 - Diyarbekirspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Sakaryaspor, sahasında Diyarbekirspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Emin Barlas xx, Serdar Soydan xx

Sakaryaspor: Alişan Şeker xx, Ramazan Emirhan Civelek xx (Özkan Taştemur dk. 66 xx), Caner Koca xx (Çağrı Ortakaya dk. 79 xx), Abdulaziz Solmaz xxx (Muhammet Reis dk. 86 ?), Berk İsmail Ünsal xx, Fatih Tultak xx, Oğuzhan Kayar xx (Mehmet Boztepe dk. 66 xx), Hakan Aslantaş xx, Azad Filiz xx, Alpay Koçaklı xx (Ali Özgün dk. 66 xx), Ümit Yasin Arslan xx

Diyarbekirspor: Süleyman Enes Özer xx, Adnan Emir Koldere xx, Alpay Cin xx (Muhammed Sarıkaya dk. 76 xx), Enes Keskin xx (İbrahim Has dk. 79 xx), Fatih Cin xx, Muhammed Turantaylak xx (Emrullah Sayar dk. 61 xx), Mustafa Pınar xx, Onur Okan xx, Bilal Özhan xx (Maksut Birben dk. 61 xx), Mustafa Emre Can xx, Hamza Budak xx

Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 26), Mehmet Boztepe (dk. 90) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ramazan Emirhan CivelekÜmit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Mustafa Pınar, Hamza Budak (Diyarbekirspor)

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