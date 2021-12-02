Ziraat Türkiye Kupası: Menemenspor: 3 - Hekimoğlu Trabzon: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu’nda Menemenspor, konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’u 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Faruk Turtay xx, Murat Temel xx, Emre Doğu xx

Menemenspor: Murat xx, İlyas xx, Emre Adıgüzel xx (Ba dk. 60 x), Emre Özer xx, Toni xxx (Tahir dk. 68 ?), Kerem Paykoç xx, Oğuzhan xx, Enes xx, Batuhan x (Muhammed Ertürk dk. 86 ?), Emir x (Berkan Çakır dk. 70 x), N’diaye xx (Barwuah dk. 70 x)

Yedekler: Ahmet Sagat, Ahmet Aslan, Cem, Berkan Aydeniz, Bora

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Hekimoğlu Trabzon: Azat x, Miraç x, Özkan Yıldırım x, Tunahan x, Kerem Baykuş x (Çağatay dk. 83 ?), Abdulkadir xx, Kaan xx, Emre Akgün x, Muhammed Kurt xx, Ahmet Sun x (Yağız dk. 77 x), Alperen x (Ömür dk. 46 x)

Yedekler: Özkan Karabulut, Mustafa Hoşoğlu, Onur, Berkay, Hakan Yeşil, Hakan Demir, Mustafa Erboğa

Teknik Direktör: Bahaddin Güneş

Goller: Toni (dk. 2), Emre Özer (dk. 26), Berkan Çakır (dk. 88 pen.) (Menemenspor)

Sarı kartlar: N’diaye, Enes, Emre Adıgüzel (Menemenspor)