Son Dakika
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktığı, 5 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öte yandan bölgede araçların zarar gördüğü, aydınlatma direklerinin ve bir inşaat vincinin devrildiği öğrenildi. Bölgede teknelerde de zararın olduğu ifade edildi
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi.
Spor 11.02.2021, 21:09
4
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında, Konyaspor evinde Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin 20 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi.