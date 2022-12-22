Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 0

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Gençlerbirliği’ni 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Sağ kanattan Onur Bulut’un ceza sahasına ortasında Ramazan Civelek’in kafa vuruşunu kaleci Ubeyd kornere çeldi.

45+1. dakikada Kayserispor’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Mustafa Pektemek’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

70. dakikada Emrah Başsan’ın sağ taraftan ortasında ceza alanı içerisinde Gökhan Sazdağı’nın ön direkteki kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

76. dakikada Campanharo’nun ara pasında Onur Bulut son çizgiye inip yerden ortasını yaptı. Altı pas üzerinde Mustafa Pektemek plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Hakan Yemişken xx, İlker Takpak xx

Kayserispor: Cenk Gönen xx, Onur Bulut xx, Anthony Uzodimma x (Lionel Carole dk. 46 xx), Dimitrios Kolovetsios xx, Miguel Cardoso xx, Olivier Kemen xx (Gökhan Sazdağı dk.61 xx), Bernard Mensah xx (Emrah Başsan dk. 61 xx), Gustavo Campanharo xx, Ramazan Civelek xx (Ali Karimi dk. 80 ?), Mario Gavranovic xx (Carlos Mane dk. 80 ?), Mustafa Pektemek xx

Yedekler: İlhan Parlak, Baran Ali Gezek, Arif Kocaman Yaw Ackah Abdulkadir Taşdan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gençlerbirliği: Ubeyd Adıyaman xx, Mert Kula x, Barış Alıcı xx, Abdullah Şahindere x, Gökhan Gül x, Ataberk Gök x (Seyit Kahya dk. 83 ?), Belyaev x, Aksel Aktaş x (Mert Kabasakal dk. 68 x), Kağan Özkan x (Eralp Aydın dk. 68 x), Hüseyin Kağıtçı x, Gökhan Altıparmak x (Baran Başyiğit dk. 59 x)

Yedekler: Ahmet Köyünü, Göktuğ Erdem,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Gökhan Sazdağı (dk. 70), Mustafa Pektemek (dk. 76) (Kayserispor)