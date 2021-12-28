banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Omicron vakası görülen 6 il açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 - Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kocaelispor’u konuk etti. Normal süresi 2-2’lik beraberlikle sona eren mücadelede Kasımpaşa, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti.

Spor 28.12.2021, 15:38
Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 5 - Kocaelispor: 3 (Uzatmalarda)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Kasımpaşa, Kocaelispor’u konuk etti. Normal süresi 2-2’lik beraberlikle sona eren mücadelede Kasımpaşa, rakibini uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 5-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ahmet Emin, sağdan ceza sahasına giren Mortadha’yı gördü. Kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

32. dakikada orta sahadan atılan pasta topla buluşan Benhur, soldan ceza sahasına girdi. Donk’u geçip son çizgiye inen bu futbolcunun şutunda kaleci Erdem gole izin vermedi.

39. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top Omolo’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden yaptığı vuruşta Varga kayarak müdahale etti. Bu futbolcunun elle oynaması sonucunda hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.

40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Benhur geçti. Bu futbolcu sol köşeye sert bir şut gönderirken maça da eşitliği getiren isim oldu. 1-1

49. dakikada Eysseric’in ara pasında topla buluşan Ahmet Emin Engin ceza sahası önüne gelip çok sert bir şut çekti. Önce üst direğe ardından da zemine çarpan top oyun alanına dönerken, yan hakemin uyarısıyla Burak Şeker, gol kararı verdi. 2-1

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bozok’un vuruşunda top savunmadan döndü. Tekrar meşin yuvarlağı önünde bulan Umut direkt kaleyi düşündü ancak Alpay Çelebi, son anda kafayla kaleye giden topa engel oldu.

68. dakikada Omolo’nun orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Pereira, kaleci Erdem’den önce dokundu ve skora tekrar eşitlik getirdi. 2-2

81. dakikada Yusuf Erdoğan’la mücadelesi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Pereira, Hakem Burak Şeker’e yaptığı itiraz sonrasında üst üste ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

101. dakikada Donk’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Tarkan, uzaktan çok sert vurdu. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak, savunma ve kalecinin bakışları arasında filelere gitti. 3-2

105. dakikada Hajradinovic’in ceza sahası içindeki sert şutunda savunmadan seken top Eren Elmalı’nın önünde kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Eren’in içeriye sert gönderdiği ortada Alpay meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 4-2

110. dakikada savunmadan atılan uzun pasta ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Benhur, Ryan Donk’tan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 4-3

116. dakikada Umut Bozok’la verkaç yaparak ceza sahası içine giren Yusuf Erdoğan, iki savunmacıyla girdiği mücadelede başarılı oldu ve meşin yuvarlak önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden yerden vuruşla topu ağlara yolladı. 5-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker xx, Furkan Ürün xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Hadergjonaj xx, Donk xx, Tarkan Serbest xxx, Eren Elmalı xxx, Doğucan Haspolat xx (Hasan Emre dk. 106 x), Travnik x (Eysseric dk. 46 xxx), Hajradinovic xxx, Mortadha xx (Mehmet Feyzi dk. 91 xx), Ahmet Engin xxx (Yusuf Erdoğan dk. 75 xx), Varga x (Umut Bozok dk. 46 xx)

Yedekler: Harun Tekin, Sakıb Aytaç, Brecka, Taha Veysel, Anıl

Teknik Sorumlu: Sami Uğurlu

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Semih Karadeniz x, Diogo x, Alpay Çelebi x, Atila Turan x, Mandjeck xx (Dilaver dk. 103 x), Omolo xx (Mevlüt dk. 104 x), Pereira xx, Yiğitali Bayrak x (Mehmet Taş dk. 77 x), Benhur Keser x, Diop x (İlyas Kubilay dk. 87 x)

Yedekler: Doğukan, İsa, Denizalp

Teknik Direktör: Mustafa Şerit Akçay

Goller: Mortadha (dk. 4), Ahmet Emin (dk. 49), Tarkan (dk. 101), Alpay Çelebi (dk. 105 k.k.), Yusuf Erdoğan (dk. 116) (Kasımpaşa), Benhur (dk. 40 pen. ve dk. 110), Pereira (dk. 68) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Pereira (dk. 81) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Varga, Evren Eren, Mortadha, Donk (Kasımpaşa), Semih (Kocaelispor)

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8