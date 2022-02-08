Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Haris Hajradinovic’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.

62. dakikada Recep Niyaz’ın pasında sol kantta topla buluşan Muhammet Demir’in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada Maxim’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Joao Figueiredo’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin’den döndü. Tekrar topu alan Figueiredo’nun sol çaprazdan vuruşunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ouanes çıkardı. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus, Ouanes’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ouanes de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci Harun Tekin’in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Florent Hadergjonaj dk. 41 ?), Ryan Donk xx, Uros Spajic xx, Evren Eren Elmalı xx, Doğucan Haspolat xx, Valentin Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 73 x), Mamadou Fall xx (Ahmet Emin Engin dk. 72 x), Haris Hajradinovic xx, Ouanes xx, Umut Bozok xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Tunay Torun

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Ertuğrul Ersoy xx, Alin Tosca xx (Merkel dk. 46 x), Oğuz Ceylan xx, Hamza Mendly xx, Amedej Vetrih xx (Doğan Erdoğan dk. 59 x), Furkan Soyalp xx (Maxim dk. 71 xx), Recep Niyaz xx, Joao Figueiredo xxx (Börven dk. 86 ?), Muhammet Demir xx (Angelo Sagal dk. 71 xx)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Pawel Olkowski, Kitsiou, Stankovski, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ouanes (dk. 31) (Kasımpaşa), Joao Figueiredo (dk. 42), Maxim (dk. 81 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ouanes (dk. 79) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Muhammet Demir (Gaziantep FK)