Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Karaköprü Belediyespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da Göztepe, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Karaköprü Belediyespor’u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Mehmet Pekmezci xx, Ferhat Çalar xx

Göztepe: Arda Özçimen xx, Uğur Kaan Yıldız xx (Tarık Çamdal dk. 63 x), Dino Arslanagic xx (Erhan Gottwalt dk. 91 ?), Atınç Nukan xx, Yunus Emre Gedik xx, İzzet Malak x (Marko Mihojevic dk. 46 x), Tuğbey Akgün xx, Emirhan Delibaş x (David Tijanic dk. 46 xx), Ajdin Hasic x (Kenneth Obinna Mamah dk. 46 x) Yasin Öztekin xx, Hüsamettin Yener x(Marko Kvasina dk. 72 x)

Yedekler: Berkin Özgür, Efe Can Saçıkara, Isaac Atanga, Berkay Atay

Teknik Sorumlu: Şakir Özkayımoğlu

Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi x, Emre Yıldırım xx, Selim Şahin xx, Burak Büyükkaya xx, Mücahit Çakır xx (Eyyüp Rızvanoğlu dk. 91 ?), Emre Fırtına xx, Fatih Dalgıç xx (Kubilay Akyüz dk. 83 ?), Muhammed Raşit Şahingöz x(Emirhan Korkmaz dk. 60 x), Kemal Sabri Bayraktar xx(Fevzi Özkan dk. 75 x), Mustafa Berk Özköroğlu x (Halil Yılmaz dk. 60 x), İbrahim Halil Talay x (Muhammed Burak Taşdemir dk. 60 x)

Yedekler: Alperen Güner

Teknik Direktör: Besim Durmuş

Goller: Yasin Öztekin (dk. 102 pen.), David Tijanic (dk. 110)(Göztepe)

Sarı kartlar: Dino Arslanagic (Göztepe), Burak Büyükkaya, Emre Fırtına (Karaköprü Belediyespor)