Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 1 - Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turunda Samsunspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

51. dakikada Cherif Ndiaye’nin sağdan pasında ön direk önünde topla buluşan Halil Akbunar, uygun durumda topu auta gönderdi.

75. dakikada defansın arkasına sarkan Cherif Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndiaye’nin ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği top, az farkla auta gitti.

82. dakikada Moryke Fofana, soldan ceza sahasına girdi, çizgiden Yasin Öztekin’e ortaladı. Kale önünde topla buluşan Yasin Öztekin’in şutu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Alpaslan Dedeş xx, Ali Tuna xx

Göztepe: İrfan Can Eğribayat xx, Kahraman Demirtaş xx, Atınç Nukan xx, Wilker Angel xx, Berkan Emir xx (Dzenan Burekovic dk. 89 ?), Murat Paluli xx, Obinna Nwobodo x (Yalçın Kayan dk. 65 x), Halil Akbunar xxx (Atakan Çankaya dk. 84 ?), Soner Aydoğdu xx, Cherif Ndiaye xxx, Lourency x (David Tijanic dk. 65 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Dino Arslanagic, Yusuf Talum, Beykan Şimşek, Makana Rudi Baku, Adis Jahovic

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Samsunspor: Alp Tutar x (Nurullah Aslan dk. 62 x), Ali Ülgen x, Emir Hakan Patan x (Moryke Fofana dk. 46 xx), Berk Taşkın xx, Melih Altıkulaç xx, Yunus Emre Çift xx, Cihan Kahraman xx, Semih Altıkulaç x (Muhammet Ali Özbaskıcı dk. 62 x), Melih Okutan x (Atakan Özdemir dk. 73 x), Polat Yaldır x (Yasin Öztekin dk. 46 xx), Ali Kılıç xx

Yedekler: Hüseyin Öztürk, Ertekin Kurumehmetoğlu, Emirhan Gürler

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Halil Akbunar (dk. 45) (Göztepe)

Kırmızı kart: Ali Ülgen (dk. 90+5) (Samsunspor)

Sarı kart: Yunus Emre Çift (Samsunspor)