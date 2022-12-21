Ziraat Türkiye Kupası: Giresunspor: 0 - Karacabey Belediyespor: 5
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Giresunspor sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig takımlarından Karaca Belediyespor’u 5-0 mağlup oldu ve elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turunda Giresunspor sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig takımlarından Karaca Belediyespor’u 5-0 mağlup oldu ve elendi.
Maçtan dakikalar
10. dakikada rakibinin pas hatasını değerlendiren Ömer, hızla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, meşin yuvarlağı çaprazdan ağlara gönderdi. 0-1
32. dakikada Karacabey’de Abdullah’ın pasını alan Ömer, ceza sahası içi sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
50. dakikada rakip savunmadan seken topu hızla götüren Abdullah, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
68. dakikada Karacabey’de savunma arkasına sarkan Abdullah, ceza sahası sol çaprazda kaleciyi de geçerek dar açıdan topu ağlara gönderdi. 0-4
84. dakikada Abdullah’a yapılan faulde hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Fatih, takımının 5. golünü kaydetti. 0-5
Stat: Çotanak
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Emir Eray Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx, Melis Özçiğdem
Giresuspor: Ferhat x, Talha x (Hayrullah dk. 46 x), Mejia x, Doğan Can x (Sainz dk. 46 x), Rahmetullah x (Sergio dk. 60 x), Oğulcan x (Bajic dk. 60 x), Ramon Arias x, Murat Cem x (Kuwas dk. 46 x), Alexis Perez x, Savicevic x, Faruk Can
Yedekler: Erkan, Görkem, Campuzano, Kadir, Şahin
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Karacabey Belediyespor: Hüseyin xx (Miraçcan dk. 90+2 ?), Yusuf xx, Ömer xxx (Tuğay dk. 68 x), Muhammet xx, Kadir xx (İlke dk. 90+2 x), Abdullah xxx, Erdem xx (Berke dk. 90+2 ?), Mustafa xx, Fatih xxx, Onur xx, Sadık xx
Yedekler: Ata, Bekir
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Ömer Kuşan (dk. 10, 32), Abdullah Balıkçı (dk. 50, 68), Fatih Aktay (dk. 84 pen.) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Talha Ulvan, Sergio Junior, Borja Sainz (Giresunspor), Kadir Turhan, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)