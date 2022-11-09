Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 2 - Belediye Kütahyaspor: 0

Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında konuk ettiği TFF 3. Lig ekibi Belediye Kütahyaspor’u 2-0 mağlup ederek 5. Tur’a yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Gaziantep FK’nın ceza sahası sağ çaprazından Mirza ile kullandığı serbest vuruş Kütahya kalecisi Alper’de kaldı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Ertuğrul dokundu, top yandan auta çıktı.

27. dakikada rakip yarı sahanın solunda topla buluşan Kütahyasporlu Murat’ın ceza sahasına pasını alan Ertuğrul’un şutu direkten döndü.

38. dakikada Halil İbrahim’in ortasında Abdulkadir’in kafa vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan Pekhart ev sahibi ekibi öne geçirdi. 1-0

41. dakikada rakiplerini birer birer çalımlayan Mirza’nın uzak köşeye sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.

43. dakikada Ömürcan Artan’ın orta sahayı geçer geçmez çok uzaklardan çektiği sert şut üst direkten döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen Kütahya atağında yapılan ortaya Fatih Kunat’ın yaptığı kafa vuruşu kaleci Mustafa Burak’ta kaldı.

70. dakikada Maxim’in pasıyla ceza yayın gerisinde topla buluşan Figueiredo’nun yerden sert şutu yandan auta çıktı.

74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Jevtovic’in yerden kale önüne ortası kaleci Alper’in ellerinden sektikten sonra ağlarla buluştu. 2-0

88. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Maxim’in sert şutunu kaleci Alper kornere çeldi.

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan xxx, Halil İbrahim Pehlivan xxx, Alin Tosça xx, Arda Kızıldağ xx, Ömürcan Artan xx, Abdulkadir Parmak xxx, Luka Stankovski x (Marko Jevtovıc dk. 46 xxx), Onurhan Babuşcu xx (Maxim dk. 46 xxx), Mirza Cihan xx (Valmir Veliu dk. 61 xx), Lazar Markovic xx (Joao Figueiredo dk. 46 xx), Tomas Pekhart xxx (Mustafa Eskihellaç dk. 74 x)

Yedekler: Erten Ersu x, Berkan Küpelikılınç, Papy Djilobodji, Matej Hanousek, Abdulkerim Çakar

Teknik Direktör: Erol Bulut

Belediye Kütahyaspor: Alper Kağan Çakır xx, Eyüp Poyraz xx, Kadir Bilimler xx (Onur Şahin dk. 80 x), İsmail Karakaş xx, Önder Akdağ xx, Emrah Dağ xx, Özgür Kazar xx (Talha Mayhoş dk. 80 x) Metehan Mertöz xx (Niyazi Çolak dk. 61 xx), Mustafa Elkatmış xx (Muhammet Enes Gök dk. 61 xx), Ertuğrul Tekşen xx (Ali Kemal Özkan dk. 73 xx), Muhammet Fatih Kunat xx

Yedekler: Hasan Sürmeli, Umut Kadir Kiraz

Teknik Direktör: İsmail Güldüren

Goller: Tomas Pekhart (dk. 38), Jevtovic (dk. 74) (Gaziantep FK)