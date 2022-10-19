Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 7 - Kastamonuspor: 0
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Galatasaray, GMG Kastamonuspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 7-0’lık farklı bir galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
27. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Gomis, sol çaprazdaki Rashica’yı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Ramazan Işık’a çarpan top filelere gitti. 1-0
34. dakikada ceza sahası dışından Berkan Kutlu’nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
39. dakikada Berkan Kutlu’nun pasında ceza sahasına giren Seferovic penaltı noktası üzerinden düzeltip düzgün bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 2-0
53. dakikada Rashica’nın sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Oliveira müsait durumdaki Gomis’i gördü. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
56. dakikada Berkan’ın savunma arkasına attığı pasta kale sahası içinde topla buluşan Gomis, Rashica’ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda top kaleci Sefa’nın kolunun altından filelerle buluştu. 4-0
65. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Kerem geçti. Bu futbolcunun ortasında iyi yükselen Ross’un kafa vuruşunda fark 5’e çıktı. 5-0
74. dakikada Gomis’in pasıyla ceza sahasın giren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazdan aşırtma bir vuruş yaparak ağları havalandırdı. 6-0
81. dakikada Dubois’nin sağdan gönderdiği ortada ceza sahası dışında topla buluşan Hamza Akman düzeltip sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve farkı 7’ye yükseltti. 7-0
Stat: Nef
Hakemler: Yiğit Arslan xx, Güner Mumcu Taştan xx, Çağrıcan Pazarcıklı xx
Galatasaray: Okan Kocuk xx, Dubois xxx, Ross xxx, Emin Bayram xxx (Metehan Baltacı dk. 73 xxx), van Aanholt xxx, Berkan xxx (Baran Aksaka dk. 79 xxx), Yusuf Demir xx (Barış Alper dk. 63 xxx), Rashica xxx (Kerem dk. 63 xxx), Oliveira xxx (Hamza Akman dk. 63 xxx), Gomis xxx, Seferovic xxx
Yedekler: Jankat Yılmaz, Midtsjö, Yunus, Emre Taşdemir, Ali Turap
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kastamonuspor: Sefa Çirişoğlu x, Razaman Işık x, Faruk Öcal x (Erman Bulucu dk. 83 ?), Kemal Aydemir x, Şaban Özel x (Kadir Keleş dk. 82 ?), Hakan Olkan x, Mustafa Çaylı x, Ömer Faruk Yücel x (Yasin Başaytaç dk. 59 x), Amir Emin Arlı x (Mehmet Bektaş dk. 46 x), Ayhan Gürbüz x (Berkan Turan dk. 46 x), Efe Görgülü x
Yedekler: Eray Birniçan, Ergin Keleş, İsmail Bilgin, Abdülkadir Aydın, Ramazan Keskin
Teknik Direktör: Metin Akpunar
Goller: Ramazan Işık (dk. 27 k.k.), Seferovic (dk. 39), Gomis (dk. 53), Rashica (dk. 56), Ross (dk. 65), Kerem (dk. 74), Hamza Akman (dk. 81) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ayhan Gürbüz, Hakan Olkan, Ömer Faruk Yücel (Kastamonuspor), Gomis, Hamza Akman (Galatasaray)