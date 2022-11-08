Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Ofspor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Galatasaray, 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Ofspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Midtsjö’nün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, penaltı noktası üzerine çevirdi. Müsait pozisyondaki Gomis’in şutunda top direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Berkan kafayla Mata’ya aktardı. Bu futbolcu bekletmeden tekrar Berkan’ı gördü. Berkan’ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın xx, Cemal Alpay xx, Mehmet Akıncık xx

Galatasaray: Okan x, Dubois x (Boey dk. 59 xx), Ross x (Emin Bayram dk. 29 x), Metehan xx, Patrick van Aanholt x, Yunus Akgün x (Barış Alper dk. 59 xx), Berkan xx, Midtsjö x (Özgür Baran Aksaka dk. 85 ?), Mata xx, Seferovic xx (Kerem Aktürkoğlu dk. 85 ?), Gomis x

Yedekler: Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ofspor: Mızhat Burak xxx, Bora Ulu xxx, Ali Osman Karnapoğlu xxx, Muhammed Serdar Yazıcı xxx, Ahmet Aktaş xxx, Hamza İpekçi xxx (Gökdeniz Gür dk. 82 ?), Fatih Mert Çırtlık xxx, Mustafa Emin Birinci xxx (Furkan Işık dk. 54 xx), Miraç Türkyılmaz xxx (Erdem Cevahiroğlu dk. 82 ?), Oktay Bala xxx (Ömer Çetinbaş dk. 46 xx), Vedat Erçin xxx (Sertan Vatansever dk. 72 xx)

Yedekler: Bilal Karataş, Göktuğ Yılmaz

Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller: Miraç Türkyılmaz (dk. 18) (Ofspor), Seferovic (dk. 37), Berkan (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Vedat Erçin, Furkan Işık (Ofspor)