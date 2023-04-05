Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç devam ediyor)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.
Spor 05.04.2023, 20:45
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin 15 dakikası konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile geçildi.