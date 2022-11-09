Ziraat Türkiye Kupası: FTA Antalyaspor: 3 - Pendikspor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde FTA Antalyaspor, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Pendikspor’u konuk etti. Kırmızı-beyazlı ekip, rakibini 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Tarık Tekdal’ın pasında topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Emre Aydın’ın vuruşu Luiz Adriano’ya çarparak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Enes’in geri pasında kaleci topu düzeltip uzaklaştırmak isterken Luiz Adriano araya girdi ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

45. dakikada sol kanattan ceza alanına giren Luiz Adriano pasını müsait pozisyondaki Soner Aydoğdu’ya bıraktı. Bu futbolcu düzgün vuruşu topu ağlara yolladı. 3-0

52. dakikada Oltan Karakullukçu’nun ceza yayı sol çaprazından sert şutu kalecide kaldı.

Stat: Corendon Airlenes Park

Hakemler: Oğuzhan Aksu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Baran Eraslan xx

FTA Antalyaspor: Alperen Uysal xx (Ataberk Dadakdeniz dk. 76 x), Floranus xx, Gerxhaliu xx, Ömer Toprak xx (Kudriashov dk. 46 xx), Cemali Sertel xx (Erkan Eyibil dk. 72 x), Soner Aydoğdu xxx (Mevlüt Han Ekelik dk. 62 xx), Hakan Özmert xx (Ghacha dk. 62 xx), Gökdeniz Bayrakdar xx, Mustafa Erdilman xx, Admir Mehmedi xx, Luiz Adriano xxx

Yedekler: Bünyamin Balcı, Farnando, Wright, Ufuk Akyol, Nakajima

Teknik Direktör: Alfons Franciscus Groenendıjk

Pendikspor: Emre Aydın x (Kubilay Anteplioğlu dk. 46 x), Ruhan Arda Aksoy x, Tarık Tekdal x, Hasan Hatipoğlu x (Berkay Sülüngüz dk. 46 x), Erhan Kara x, Enes Keskin x (Mesut Özdemir dk. 82 ?), Thiam x (Efe Sayhan dk. 72 x), Ugrai x (Ahmet Yazar dk. 72 x), Nikolic x, Muhammed Akarslan x, Oltan Karakullukçu x

Yedekler: Kappel, Görkem Bitin, Gökcan Kaya, Ferhat Öztorun

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Goller: Luiz Adriano (dk.9 ve 33), Soner Aydoğdu (dk. 45) (FTA Antalyaspor)

Sarı kartlar: Tarık Tekdal, Arda Aksoy (Pendikspor)