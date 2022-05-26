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Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Spor 26.05.2022, 23:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Sivasspor, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Kayserispor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

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