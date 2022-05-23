Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem belli oldu!

Final maçı perşembe günü saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.