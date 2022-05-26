Ziraat Türkiye Kupası Finali: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Kayserispor ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Max Grandel pasını kale önüne aktardı. Defanstan seken topu önünde bulan Gradel’in uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

25. dakikada Bertolacci’nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mame Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

29. dakikada kendi yarı alanın solundan Uğur Çiftçi’nin uzun pasında defansın arkasına sarkan Yatabare’nin ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

33. dakikada sol kanattan Lionel Carole’un yaptığı ortada ceza sahası içinde Uğur Çiftçi meşin yuvarlağı kafa ile uzaklaştırdı. Dönen topu alan Ramazan Civelek’in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

38. dakikada sağ kanatta Erdoğan Yeşilyurt’un ortasında kale önünde müsait pozisyonda olan Ulvestad’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak soldan dışarıya gitti.

43. dakikada Emrah Başsan sağ kanatta topla ilerleyip pasını Mame Thiam’a aktardı. Thiam’ın sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya gitti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx

Kayserispor: Silviu Lung xx, Onur Bulut xx, Majid Hosseini xx, Joseph Attamah xx, Lionel Carole xx, Olivier Kemen xx, Ramazan Civelek xxx, Emrah Başsan xx, Andrea Bertolacci xx, Mustafa Pektemek xx, Mame Thiam xx

Yedekler: Bilal Bayazıt, Kolovetsios, Miguel Cardoso, Uğur Demirok, Mario Gavranovic, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, İbrahim Akdağ, Abdulkadir Parmak, Gustavo Campanharo

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sivasspor: Ali Şaşal xx, Ahmet Oğuz xx, Appindangoye xx, Caner Osmanpaşa xx, Uğur Çiftçi xx, Hakan Arslan xx, Ulvestad xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Faycal Fajr xx, Max Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Camara, Goutas, Özkan Yiğiter, Kerem Atakan Kesgin, Jorge Felix, Isaac Cofie, Kayode, Konate

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Ramazan Civelek (dk. 33) (Kayserispor)