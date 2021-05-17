Ziraat Türkiye Kupası finali için seyirci kararı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finaline 3'te 1 oranında seyirci alınacağını açıklamıştı. Açıklamada, "Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır. Söz konusu uygulama sadece ZTK finali için geçerli olacaktır." denilmişti.

Bugün ise Antalyaspor, finale seyirci alınmayacağını duyurdu. Akdeniz ekibi, "18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" açıklamasını yaptı.